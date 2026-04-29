Et mon culte, c’est du poulet?

A Saint-Ouen (93), le maire socialiste Karim Bouamrane s’est mis à dos l’enseigne Master Poulet qu’il ne souhaite pas voir débarquer dans sa commune. Les Insoumis sont de l’avis contraire, pensant « défendre le patrimoine culinaire de la Nouvelle France », analyse L’Opinion. Recours juridiques, outrances sur les réseaux sociaux contre l’édile: les prises de bec sont loin d’être finies.

Perso, dans une sorte de bouffée délirante, je le vois venir gros comme une maison. Oui, je le vois se profiler à l’horizon, le petit chantage crypto-communautaire. Il se trouve que le fast-food Master Poulet qui doit ouvrir à Saint-Ouen ne sert que du halal. Donc une nourriture plus spécifiquement dédiée à une certaine tranche de la population. Ceci n’est évidemment pas un détail. Ou s’il l’est pour l’instant, je m’autorise à craindre qu’il ne le reste pas longtemps. Il ne devrait pas manquer d’esprits particulièrement à cheval sur les strictes règles d’équité, d’égalité, de respect des modalités du vivre ensemble telles que prévues dans le manuel ad hoc pour s’agiter, renâcler, se cabrer à un moment ou à un autre.

Pour l’heure, l’argument des autorités municipales de cette cité de Seine-Saint-Denis pour interdire l’ouverture de l’établissement repose sur deux justifications, l’une et l’autre des plus pertinentes au demeurant. Endiguer la propagation de mal bouffe et mettre fin à la prolifération d’enseignes répertoriées « restauration rapide » dans le périmètre de la commune. Rien de plus légitime. En effet, on comprend que les élus puissent prendre des décisions en regard de ces deux critères qui ne sont pas de détail, la santé alimentaire des populations et les équilibres commerciaux, économiques du territoire.

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Tant que l’opposition à l’ouverture du la maison au poulet se tient sur ce terrain-là, personne, ne devrait rien trouver à redire. En théorie du moins.

Mais, ne parvenant pas à faire taire tout à fait le fond de mauvais esprit qui traîne quelque part en moi, et subitement titillé par une sorte de délire vaguement paranoïde, j’en viens à me demander si l’affaire ne va pas très vite prendre une autre dimension, et les enjeux se disputer sur un tout autre terrain.

J’évoque ici une éventuelle – mais heureusement très improbable – émergence du communautaire dans le débat. Une contre-attaque déplacée du terrain diétético-économique au registre inépuisable « ostracisme et stigmatisation » où l’on verrait des groupements, des associations, voire des mouvements politiques (suivez mon regard…), ceux qu’on connaît pour être toujours disposés à faire bouillir l’huile de la victimisation, monter au front sus à ce qu’ils s’ingénieraient à présenter comme un rejet, un refus pur et simple du halal. Et donc un acte d’hostilité délibérée. Vous le constatez, je ne fais que m’enfoncer encore un peu plus dans mon délire. Rien de cela ne se passera, on peut en être sûr. La sagesse prévaudra et chacun aura à cœur de se rendre aux très raisonnables préconisations de la municipalité en question. Il restera dès lors à Master Poulet à aller se faire frire ailleurs. Ce qu’il fera avec l’élégance et la docilité digne d’éloges auxquelles ces affectueux sujets de basse-cour nous ont habitués depuis longtemps.

Et ce n’est évidemment pas demain que nous verrons, dans les communes de France et de Navarre, instaurer, par exemple, un quota de fast-food halal pour tant d’enseignes ordinaire. Délire ou pas, cela me semble à jamais inimaginable. Et je n’imagine pas non plus que fleurissent dans les rues des revendications allant dans ce sens, avec des panneaux quatre par trois, des banderoles géantes, sur lesquels serait inscrit en lettres de feu le slogan – joyeux il est vrai – mais subtilement comminatoire que je me suis permis de faire figurer en titre de ma divagation avicole. Non, décidément, assez d’égarement. Oublions vite ces extravagances…