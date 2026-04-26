Le luxe s’ennuie à mourir

À force de confondre sérieux et grandeur, une partie du luxe a fini par prendre la pesanteur pour une preuve d’excellence. Or une maison qui ne sait plus jouer ne sert plus le beau: elle administre du joli cher. Loewe x Ghibli, ou hier Virgil Abloh chez Vuitton, rappellent qu’un luxe vivant accepte les greffes. Le reste n’est souvent qu’un mausolée bien éclairé.

Le luxe adore aujourd’hui les mines graves. Il aime les récits patrimoniaux, les objets qu’il faudrait contempler avec dévotion, les campagnes qui ressemblent à des enterrements très bien financés. Il aime la pénombre, la phrase lente sur la transmission, la main, le geste, le temps long. Tout cela peut être très beau. Tout cela devient surtout très ennuyeux quand il n’y a plus que cela.

Car c’est peut-être le vrai problème d’une partie du luxe contemporain : il ne meurt pas seulement de vulgarité. Il meurt aussi d’ennui. À force de se prendre au sérieux, il finit par confondre la pesanteur avec la grandeur, la raideur avec la distinction, la solennité avec le beau. Il produit des objets impeccables, des vitrines impeccables, des discours impeccables – et parfois plus rien qui respire.

A chaque marque sa chapelle

Le mot est rude, mais juste : beaucoup de maisons sont devenues consanguines. Elles ne fréquentent plus que leurs propres signes. Elles parlent à leur propre clergé. Elles citent leurs archives, célèbrent leur héritage, reconduisent leurs codes, et prennent cette boucle fermée pour une preuve de noblesse. C’est souvent l’inverse. Un luxe qui ne se laisse plus déplacer finit par radoter.

Loewe x Studio Ghibli dit exactement le contraire. Entre 2021 et 2023, la maison a construit trois capsules autour de My Neighbor Totoro, Spirited Away et Howl’s Moving Castle. Elle les a pensées non comme des licences décoratives, mais comme une rencontre entre artisanat et narration. Ghibli y apportait son merveilleux grave, sa poésie du détail, son culte du dessin vivant. Loewe, elle, y répondait dans sa propre langue : le cuir, l’intarsia, la marqueterie, la broderie, la patience.

C’est exactement ce qu’on attend d’un grand exercice de luxe : non pas un clin d’œil, mais une rencontre. D’un côté, un maroquinier d’exception. De l’autre, un studio qui a traité l’anime comme un art de la dévotion. Deux excellences. Deux disciplines de la forme. Deux manières de croire que la beauté mérite du temps. La rencontre paraît inattendue seulement à ceux qui imaginent encore le luxe comme une forteresse sectorielle. En réalité, elle est profondément cohérente.

La rencontre des imaginaires

Loewe n’a pas abaissé sa maison en allant vers Ghibli. Elle l’a allégée. Mieux : elle lui a rendu une grâce. Les personnages et paysages de Miyazaki n’ont pas été collés sur des produits comme on plaque un logo sur une casquette ; ils ont été traduits dans le langage même de la maison. Voilà toute la différence entre le jeu et la grimace marketing. Les maisons fragiles ont peur du jeu, parce qu’elles sentent que leur légitimité tremble. Les maisons fortes peuvent se le permettre, parce qu’elles savent qu’un peu de fantaisie n’avilit pas la hauteur. Elle en est souvent la preuve.

Il faut donc le dire sans révérence excessive : on ne veut pas d’un luxe d’entre-soi. On veut un luxe de greffes. Un luxe qui accepte la rencontre avec d’autres excellences, d’autres imaginaires, d’autres cultures de forme. Pas pour faire jeune. Pas pour faire du bruit. Pas pour acheter artificiellement un supplément de désir. Mais pour éviter de tourner en rond dans le salon familial des vieilles certitudes.

(De gauche à droite) Kylie Jenner, Kim Kardashian, Kanye West et Virgil Abloh assistent au défilé Louis Vuitton Homme Printemps/Été 2019 dans le cadre de la Fashion Week de Paris, le 21 juin 2018 à Paris. © Laurent VU/SIPA / 00864725_000048

C’est aussi ce qu’avait signifié, à sa manière, l’arrivée de Virgil Abloh chez Louis Vuitton. Ce qui comptait n’était pas seulement le streetwear, ni le casting, ni l’onde médiatique. C’était le geste. Il ne « détendait » pas Vuitton. Il lui rendait des fenêtres. Il rappelait à une maison immense qu’elle n’était pas condamnée à ne parler qu’à son propre miroir. Abloh n’a pas fait entrer le vulgaire dans le luxe ; il a rouvert une circulation. Et un luxe qui ne circule plus finit toujours par sentir le renfermé.

La rencontre juste

Évidemment, toute greffe n’est pas brillante. Toute collab n’est pas juste. Tout écart n’est pas une grâce. La TAG Heuer x Super Mario relevait davantage du gadget que du poème. Mais même ce cas-limite rappelait au moins une chose utile : le jeu n’est pas forcément une indignité. Ce qui est indigne, en revanche, c’est de prendre l’ennui pour une preuve de sérieux.

La vraie frontière n’est donc pas entre le sérieux et le fun. Elle est entre la rencontre juste et le gimmick. Entre la greffe et l’opération de communication. Entre l’ouverture qui enrichit et l’opportunisme qui singe. Loewe x Ghibli fonctionne parce que deux mondes s’y reconnaissent sans se trahir : le merveilleux de Miyazaki devient cuir, volume, patience, détail ; l’artisanat de Loewe se laisse traverser par une poésie japonaise sans perdre sa tenue. Voilà ce qu’on veut. Pas un luxe transformé en parc d’attractions. Un luxe qui retrouve assez de confiance pour ne pas s’adorer en permanence.

Car le fond du sujet est là. Le luxe ressemble parfois aujourd’hui à un certain art contemporain : beaucoup de joli, peu de pensée. Beaucoup de surface, peu de nécessité. Beaucoup de respectabilité culturelle, peu de trouble. Or quand l’art ne pense plus rien, il finit souvent par servir le joli au lieu du beau. Le luxe connaît la même pente. Il fabrique des objets aimables, impeccables, bien élevés, culturellement homologués, mais trop souvent incapables de porter une idée, un déplacement, une forme de risque. Ils plaisent. Ils n’ouvrent rien.

Le joli console. Le beau, lui, déplace. Il dérange un peu. Il crée une tension. Le luxe qui se borne à bien exécuter ses propres codes devient vite une industrie du joli cher. Cela suffit au statut ; cela ne suffit pas au désir. On peut respecter longtemps un objet qui ne surprend plus. On ne le désire pas avec la même intensité.

Le cléricalisme du luxe

C’est pourquoi le conservatisme de confort qui règne dans une partie du secteur est si profondément stérile. Il confond protection et sclérose. Il croit défendre le luxe en le maintenant dans la révérence, alors qu’il l’enferme dans la répétition. Il prend l’ennui pour une preuve de sérieux. Il oublie qu’une maison vraiment souveraine n’a pas peur d’être déplacée. Elle n’a pas peur de rencontrer autre chose que sa propre généalogie.

Le pire alibi du luxe contemporain, c’est de baptiser excellence ce qui n’est souvent qu’une peur de vivre. Il se donne des airs de hauteur quand il n’ose plus qu’une chose : se citer lui- même.

Le luxe n’a pas besoin d’être « cool ». Il n’a pas besoin de singer la culture pop pour rester vivant. Il a besoin de garder assez de liberté pour ne pas se réduire à sa propre statue. Voilà la leçon de Loewe x Ghibli. Voilà aussi, à sa manière, celle d’Abloh chez Vuitton. Un grand luxe n’est pas un luxe qui se cite sans fin. C’est un luxe qui sait encore accueillir d’autres formes de grâce sans perdre la sienne.

À défaut, il lui restera le prestige, bien sûr. Les prix aussi. La liturgie, encore. Mais plus cette qualité plus rare, plus fragile, plus décisive : la vie.