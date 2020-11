Alors que les élections américaines restent indécises, Joe Biden affiche sa confiance pour la victoire. À l’instar de Donald Trump ! Le bras de fer redouté entre républicains et démocrates s’engage…

Joe Biden n’a pas attendu le résultat des élections pour laisser entendre qu’il avait gagné. À minuit et demi dans le Delaware, le candidat démocrate a déclaré qu’il était « en bonne voie pour gagner » la présidentielle. « Gardez la foi, nous allons gagner », avait d’abord assuré le septuagénaire devant ses sympathisants. Même s’il a admis que les résultats allaient « prendre du temps »…

Et pour cause, même si Donald Trump a perdu l’Arizona, un swing state solidement républicain depuis près de 25 ans, il s’est assuré la victoire en Floride et au Texas notamment.

Le résultat final reste indécis. Tout va désormais se jouer dans les États industriels du Nord (Michigan, Wisconsin et surtout Pennsylvanie), mais aussi en Géorgie.

Trump accuse Joe Biden de vouloir « voler l’élection »

La guerre des nerfs est aussi intense que celle des urnes entre les deux candidats à la Maison-Blanche. Donald Trump a accusé Joe Biden de vouloir « voler » l’élection, après que ce dernier se soit dit confiant sur sa victoire. « On est devant de loin », a-t-il garanti sur Twitter. Le réseau social au piaf bleu a immédiatement mis en garde ses utilisateurs, estimant que le tweet pouvait être « trompeur ». À défaut d’être loin en tête, le président américain semble toujours en position de contredire la confiance de Joe Biden en sa victoire.

Causeur attendra que la situation américaine se décante avant de proposer à ses lecteurs des analyses plus… fournies. À suivre dans quelque temps donc.