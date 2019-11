Plus que le critique, le comédien, le musicien et le danseur, c’est l’ouvreuse qui passe sa vie dans les salles de spectacle.

Laissons donc sa petite lampe éclairer notre lanterne! Ce mois-ci, elle revient sur la disparition de la cantatrice américaine Jessye Norman, partie le 30 septembre dernier.

Pas la sainte qu’on se figure. Plutôt le genre dominateur. Un mètre quatre-vingt-cinq d’une volonté que les uns appelaient exigence et les autres caprices. Soixante-quatorze années d’artisanat furieux. On peut être reine de la ruche et trimer comme une ouvrière