Découverte enthousiaste du dernier film d’Howard Hawks, Rio Lobo.

Rio Lobo est le dernier film de l’immense cinéaste Howard Hawks. Ce film traine depuis sa sortie sur les écrans de cinéma une réputation exécrable de remake parfois parodique de Rio Bravo et El Dorado, tournés respectivement onze et quatre ans auparavant. Une histoire que chacun s’escrime à nous décrire comme peu intéressante, un rythme trop lent et soi-disant cahotant, des personnages aux caractères pas assez définis… Pourtant ce film dont le scénario est signé par la romancière Leigh Brackett, la complice des grands films d’après-guerre de Hawks, est une grande réussite. C’est avec un immense plaisir que je l’ai découvert récemment sur Arte, ne l’ayant jamais vu au cinéma pour toutes ces mauvaises raisons.

Fin de la Guerre de Sécession

Une nouvelle fois ce film raconte l’histoire d’hommes pour qui l’amitié, la camaraderie et le bon whisky sont les valeurs cardinales. L’action débute à la fin de la Guerre de Sécession. Des soldats sudistes volent l’or des Nordistes en attaquant le train qui le transporte. Scène splendide et spectaculaire filmée de main de maître par Hawks.

La guerre s’achève et le Colonel McNally (John Wayne) se lie d’amitié avec les deux leaders sudistes qu’il vient de combattre, le capitaine Pierre Cordona, interprété par le Mexicain Jorge Rivero, une sorte de latin lover vif et drôle et le Lieutenant Tuscarora joué par Chris Mitchum, le fils de Robert. La réconciliation entre Nordistes et Sudistes permet une magnifique et très plaisante tirade du Colonel McNally qui donne une leçon de patriotisme en expliquant qu’il déteste ceux qui l’ont trahi mais admire ceux qui l’ont combattu.

Le colonel et le capitaine se déplacent au Texas pour pourchasser le traitre lorsque surgit dans le bureau du Shériff Bill Williams, un ami de Mc Nally, la belle Shasta Delaney (Jennifer O’