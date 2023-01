José Giovani, le dernier aventurier

Le Rapace, un film de 1968, mêle aventure et pessimisme politique. A revoir sur Arte, le 2 février.

Le Rapace passait le 9 janvier sur la chaine Arte. C’est le premier film de José Giovanni que je vois. Sans doute la critique cinématographique des années soixante dix et suivantes et les idéologies à la mode à cette époque ne conduisaient pas à découvrir les films de ce cinéaste français. La fougue de la jeunesse, le foisonnement musical des sixties, la découverte des grands films et des grands textes littéraires était plus importante.

Le Rapace nous conte l’histoire d’une révolution manquée au Mexique. Vera Cruz, en 1938, un tueur à gages taiseux, dur, cynique et sans morale est interprété par un Lino Ventura sec et ombrageux, parfait dans ce rôle. Il est engagé par un groupe de révolutionnaires pour assassiner le président du pays. Un étudiant idéaliste, persuadé de l’importance de son engagement militant et pressenti pour prendre le pouvoir, l’accompagne.

Hommage à John Huston

Le sujet de la fiction laisse les spectateurs imaginer un film d’aventures comme les aimait José Giovanni dans ses romans en Série Noire comme dans bon nombre des œuvres auxquelles il collabora ou tourna. Le Rapace est un film tragique et désespéré, noir, où la révolution échoue.

Le pouvoir sera pris par un général sans pitié. Le cinéaste quitte la réalité française et tourne une sorte de néo-western psychologique au Mexique, une œuvre influencée par le cinéma américain, celui de John Huston tout particulièrement. José Giovanni prend aussi ses distances avec l’agitation révolutionnaire de mai 1968 en France et en Europe. Le Rapace sortira d’ailleurs sur les écrans français quelques jours seulement avant les événements.

Du point de vue cinématographique, son metteur en scène ne choisit pas de montrer des séquences d’action ou de bravoure ni les grands espaces du pays. Il se concentre sur la préparation du meurtre et sur l’affrontement verbal et physique entre le tueur à gages et le jeune révolutionnaire épris de liberté et d’amour du peuple.

Huis-clos tendu

Il installe un huis-clos tendu où règne une ambiance de noir pessimisme très rare dans un film d’aventures. Lino Ventura jouait souvent des personnages possédant une droiture morale, le sens des valeurs et de l’honneur (comme dans L’Armée des ombres de Jean-Pierre Melville -1969). Dans Le Rapace, il interprète un personnage complexe et déroutant, affichant un détachement et un cynisme froid face aux évènements du monde.

La mise en scène sèche et crue de José Giovanni, superbement servie par les lumières chaudes et les cadres ciselés de Pierre Petit, son chef opérateur, par l’excellente musique de François de Roubaix et par les chansons de Los Incas font du second long-métrage de José Giovanni, une belle et ambitieuse réussite cinématographique que confirmera, le cinéaste, deux ans plus tard, en tournant son plus beau film, son chef-d’œuvre: Dernier domicile connu.

Le Rapace, de José Giovani : France – Italie – Mexique – 1968 – 1h47 – V.F. Interprétation: Lino Ventura, Rosa Furman, Aurora Clavel, Augusto Benedico, Carlos Lopez Figueroa….

Visible sur Arte (canal 7), jeudi 2 février à 13h35, et sur ARTE.TV et en DVD éditions Coin de mire-cinéma.

