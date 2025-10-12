Odieux visuel de sévices publics: ma guerre est déclarée

Exemples à l’appui, Gilles-William Goldnadel explique pourquoi il fustige les chaînes publiques françaises chaque jour que Dieu fait.

Je suis un obsédé assumé. J’ai confessé cette obsession depuis longtemps. Pire même : Je m’en vante. Ma guerre contre l’audiovisuel de service public, je ne sais même plus quand je l’ai débutée. Sur mon compte X, qui a déjà dix ans d’âge, je me présente comme « Décodeur patenté de France Inter ». Pourquoi ? À dire le vrai, je ne sais pas faire le départ entre mon indignation de principe de voir des médias, que je paye à travers la redevance, colonisés par l’extrême-gauche, et mon énervement personnel quotidien d’y entendre des idées que je combats et des désinformations manifestes sur des thématiques affinitaires qui me sont chères. Une chose est certaine, mais nul n’est obligé de me croire : si, par hypothèse hardie, la TV et la radio d’Etat étaient colonisées par mon camp, cela m’indignerait tout autant, et je me battrais pour que d’aucuns puissent y dire ce que je déteste entendre.

À ce stade théorique, passons à la partie pratique. Pour prendre mon lecteur à témoin de mon obsession et de ses bonnes raisons, je voudrais lui faire connaître, entre mille, ce que j’ai consigné pendant une semaine prise au hasard avec déraison sur X :

11 septembre 2025: « L’affaire Cohen ne semble pas avoir complexé la radio gauchiste de sévices publics. La nouvelle préposée à la revue de presse Nora Hamadi, admiratrice de Tondelier, adore citer Mediapart, l’Huma ou Libé. Elle n’a pas trouvé un article contre le Hamas.»

12 septembre 2025 : « Ali Baddou recevait ce matin Jean-Noël Barrot. Il le presse de questions choisies d’auditeurs concernant des sanctions vs Israël. En revanche, il ne songe pas à l’interroger sur l’Algérie, qui a pris en otages Boualem Sansal et un journaliste. »

13 septembre 2025 : « France Inter 9h : reportage sur Tommy Robinson à charge. Qui omet d’indiquer que les immenses manifestations de Londres sont nées de la dissimulation médiatique de milliers de viols de jeunes filles blanches de la classe ouvrière par des gangs pakistanais. »

14 septembre 2025 : « C’est France Inter qui a porté la pétition contre la loi Duplomb, annonçant chaque jour sa progression. Elle n’a pas dit un mot sur la pétition de Philippe de Villiers pour un référendum contre l’immigration invasive. »

15 septembre 2025 : « Structure d’une émission de sévices publics. Reportage à Gaza : Le Gazaoui critique Israël. Reportage en Israël : L’Israélien critique Israël. »

16 septembre 2025 : « A 8h22 sur France Inter, la journaliste du Monde Ivanne Trippenbach relaie ce fake infect que Charlie Kirk aurait déclaré que les femmes noires étaient moins intelligentes que les autres. »

17 septembre 2025 : « Ce matin Pierre Haski, chroniqueur de France Inter, vient de commettre son 8201 ème édito contre Israël. »

18 septembre 2025 : « Question à Delphine Ernotte : Si CNews est « d’extrême-droite », comment appeler la chaîne de sévices publics France 24, qui emploie toujours (sans protestations de France Inter) le journaliste Fady Hanouna, qui veut « brûler les juifs comme Hitler » ? Radio nazie ? »

Voilà, maintenant vous connaissez mon obsession. J’ai écouté pour vous gracieusement les signes disgracieux, non seulement d’une désinformation partisane mais, encore davantage dans ses émissions de distraction, d’une véritable décérébration intellectuelle. Je n’ai en réalité qu’un ennemi : la tentative sournoise de me voir financer malgré moi l’hégémonie d’une seule idéologie.