Israël boycotté à l’Eurovision: on connait la chanson

Si Israël pourra bien participer au concours à Vienne en mai prochain, l’Espagne, l’Irlande, les Pays-Bas et la Slovénie ont annoncé qu’ils n’iront pas en Autriche.

L’Europe est une vieille dame épuisée qui croit qu’en levant le petit doigt elle va sauver le monde. Elle a trop vécu, trop bu, trop sermonné, alors elle cherche une cause légère, un geste propre. Cette année, ce sera le concours de l’Eurovision puisque des artistes israéliens s’y produiront. L’Espagne, l’Irlande, les Pays-Bas et la Slovénie ont donc sorti le boycott comme un exorciste son crucifix. On a chassé les fantômes et on s’est cru héroïque. Dans cette affaire, la France, pour une fois, mais avec d’autres, a évité de se ridiculiser.

Le « plus jamais ça » est devenu, pour certains, un abonnement illimité à la bonne conscience. Ça évite de regarder le réel, ça donne même un petit frisson de vertu. Ce vieux continent aux « penchants criminels », comme dit Milner, n’aime pas son propre reflet. Alors il repeint la glace et s’offre une innocence de pacotille.

L’Espagne, d’ailleurs, devrait se souvenir que la « limpieza de sangre » n’est pas née dans les labos du IIIe Reich mais chez ses propres Inquisiteurs, et qu’elle s’est taillée un empire en évangélisant tout un continent à coup de canons, de lances, de haches et de feu… Venir, avec un tel passé, donner des leçons de comportement n’est pas très sérieux.

Derrière toute cette mise en scène, il y a l’ombre d’Edward Saïd. Pas le vrai – trop complexe – mais sa version low-cost qui découpe le monde en deux couleurs ; les colonisés, d’un côté, les colonisateurs, de l’autre. Une grille simple, pratique, qui permet à l’Occident de se sentir innocent sans faire beaucoup d’efforts. La nuance est fatigante, l’alibi tellement plus reposant.

On ressort donc le mot « colonialisme » par réflexe, pour éviter de regarder les responsabilités d’aujourd’hui. Cette éthique de surface finit toujours de la même manière. Ceux qui tirent se retrouvent exonérés, ceux qui se protègent deviennent suspects. Le boycott d’une émission de divertissement n’est pas une politique, c’est un petit rituel de purification emballé dans du courage de poche. Ça fait du bien à celui qui le pose, le boycotteur. Ça ne change rien à la réalité sur le terrain, et cette posture hypocrite ne fait pas avancer la paix d’un millimètre. Eh oui, s’il suffisait de changer de chaîne pour arrêter une guerre séculaire, ça se saurait.

On assiste peut-être ici à la victoire posthume de l’auteur de L’orientalisme dans sa version sloganisée. Une victoire triste, celle d’une pensée amputée, répétée sans la comprendre, devenue simple décor pour ceux qui préfèrent la pureté imaginaire à la lucidité.

La vraie morale, pourtant, n’est pas un miroir où l’on se regarde devenir vertueux. C’est une promesse, une charge qui demande d’avoir les yeux ouverts, même quand ça fait mal. Cette morale-là ne consiste pas à agir pour se donner bonne conscience, mais pour faire l’Histoire. On se trompe rarement en observant de quel côté l’Europe – du moins, une certaine Europe – se range.