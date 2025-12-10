Une toute petite minorité…

Le philosophe Rémi Brague estime que la loi de 1905 de séparation des Églises et de l’État a été possible car «la République et les catholiques avaient en commun l’amour de leur pays». Ses interrogations sur nos compatriotes musulmans qui aujourd’hui n’aiment pas la France sont légitimes, quoi qu’en pensent les islamo-gauchistes.

Tous les Français musulmans aiment-ils la France ? La question est posée par le philosophe Rémi Brague. Il s’interroge en ces termes : « Dans la France d’aujourd’hui, tous les musulmans qui y habitent et qui en ont la nationalité partagent-ils l’amour du pays où ils résident ? ». C’est en conclusion d’un long entretien[1] au Figaro, accordé hier à l’occasion du 120e anniversaire de la loi de 1905 sur la laïcité, que l’intellectuel avance cette délicate réflexion.

Questions dérangeantes

Elle résulte, dans son esprit, d’une remarque qu’il développe préalablement sur l’opposition, au début du XXe siècle, entre l’État républicain et les catholiques. Brague explique : « Les deux partenaires, même s’ils étaient adversaires, avaient en commun un grand amour pour leur pays. Ils étaient fiers de la France, de son histoire, de sa langue, de sa culture. Cela s’est vu au moment de la guerre de 1914-1918, où les deux côtés ont rivalisé de patriotisme et ont montré qu’ils étaient tous les deux prêts à mourir pour la patrie ». Bref, la laïcité française, qui fut brutale avec le catholicisme, a néanmoins été rendue possible et acceptable parce qu’elle s’adressait à une société homogène, majoritairement issue du christianisme, lui-même initiateur de la séparation du spirituel et du temporel (Jésus : « Mon Royaume n’est pas de ce monde », etc.) Cette réalité sociologique, aujourd’hui bouleversée par une massive immigration arabo-musulmane amorcée dès les années 1970, a fracturé la société.

Cette réalité n’est pas une découverte. En revanche, la question de la cohabitation pacifique avec les musulmans est de celle que les discours politiques et médiatiques évacuent, tétanisés à l’idée d’être accusés de racisme ou d’islamophobie. Il serait pourtant urgent de s’interroger sur un possible divorce.

Bien des Français musulmans aiment leur pays. À commencer, on peut le penser, par ceux qui s’engagent dans l’armée. Mais le dernier sondage de l’Ifop (relire mon article La nation, au défi d’une jeunesse francophobe) a montré la réislamisation de la jeunesse musulmane qui, à 57%, placerait la charia au-dessus des lois de la République. Il est d’ailleurs à remarquer que LFI a choisi, le 5 décembre, de saisir la justice en reprochant au sondeur d’inciter « à la discrimination, à la haine et à la violence ». Cependant ce choix de criminaliser le réel n’est destiné qu’à occulter les risques que fait courir à la nation l’objectif de Jean-Luc Mélenchon d’un changement de peuple et de civilisation.

Urgence

Lundi, sur Europe 1, l’avocat Thibault de Montbrial, spécialiste des questions de sécurité, n’a pas exclu un 7-Octobre en France, c’est-à-dire une offensive guerrière massive comparable à l’attaque d’Israël par le Hamas, menée par des organisations terroristes issues de la contre-culture musulmane. Tandis qu’Emmanuel Macron désigne la Russie comme une menace existentielle, il ne voit rien des ennemis intérieurs que sont les islamistes et les narco-mafias du Maghreb.

Le 5 décembre, Donald Trump s’est inquiété d’une Europe en déclin confrontée à des « invasions » migratoires et à un « effacement civilisationnel ». En France, la classe politique se passionne sur la mascarade du budget. Il est urgent de se réveiller (bis repetita).

