On découvre que l’historien populaire est un souverainiste de choc. Dans son conte politique, il imagine une Jeanne version XXIème siècle qui murmure à l’oreille d’un jeune président. Il en est sûr, la France n’est pas foutue. Propos recueillis par Élisabeth Lévy.

Causeur. Vous étiez un élégant chroniqueur du passé, amoureux des vieilles pierres et de nos rois et reines. Bref, on ne vous connaissait pas d’opinions. Et on vous découvre en souverainiste de choc, peut-être un brin réac, si l’on en juge par votre moderne Jeanne. C’est la crise de la cinquantaine ? Vous brûlez vos vaisseaux ? Et comment ont réagi vos employeurs et auditeurs ?

Frank Ferrand. Ceux qui me connaissent bien n’ont pas été surpris – un peu effrayés, pour certains, mais pas surpris. À tous les autres, je me révèle sous un jour différent, c’est vrai ; alors il y a ceux que cela ravit, et ceux que cela désole… J’assume. Car une chose me paraît évidente : à cinquante ans passés – merci de l’avoir rappelé… –, il était temps que j’ose être moi-même. Or le vrai Franck Ferrand n’est sûrement pas ce garçon poli, consensuel, vaguement compassé que les médias présentent depuis deux décennies comme un gentil conteur d’histoires. La vérité, c’est que je suis d’un naturel ardent, entier – parfois jusqu’à l’âpreté – et que les grandes questions de notre temps me passionnent davantage encore que celles du passé.

En France, la figure de l’homme providentiel est incontournable

Votre « conte politique » met en scène un président affaibli et au bord de la fuite à Varennes, dans une France en voie de dislocation. Et c’est une certaine Jeanne, venue de Nouvelle-Calédonie, qui lui redonne courage. Vous croyez encore au sauveur suprême ? En voyez-vous un pointer à l’horizon ?

En France, la figure de l’homme providentiel est incontournable. Cela doit faire partie du génie national… De même que chez nous, on révolutionne au lieu de réformer, c’est régulièrement dans un nouveau chef que s’incarnent nos aspirations au changement. Écoutez les gens, en ce moment, autour de vous : si vous faites abstraction du coronavirus et de l’islamisme, ils ne parlent tous que de la même chose, et se posent une même question : « Qui, pour nous sortir de là ? »

Dans notre histoire, Jeanne d’Arc aura été la seule femme à assurer ce rôle – mais elle l’a joué plus fortement peut-être, plus purement sans doute qu’aucun autre. Il m’a donc paru judicieux – et pour tout dire assez jouissif – de transposer au xxie siècle l’épopée de Jeanne d’Arc, et d’imaginer ce qu’un profil digne de la Pucelle d’Orléans aurait pu apporter à nos temps modernes. Le parcours de « ma » Jeanne – qui s’appelle en fait Jeanne-Antide – s’inspire, étape par étape, en gros et en détail, de celui de son illustre devancière. À six siècles d’écart, ma jeune héroïne de 2022-2023 redonne vie et actualité au grand sursaut qui avait permis à la France des années 1429-1430 de survivre et de continuer l’aventure.

Vous évoquez à plusieurs reprises la faillite des élites et leur européisme béat comme l’une des premières causes de la décadence française…

J’ai souvent eu l’occasion de proclamer – et de prouver – l’amour que je voue à l’Europe et à sa civilisation. Mais le projet eu