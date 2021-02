Créé en 2019, généreusement financé par les pouvoirs publics, cet organisme présidé par l’ancien Premier ministre Jean-Marc Ayrault snobe délibérément les historiens de l’esclavage comme les associations d’outre-mer qui travaillaient depuis des années sur le sujet. Avec en tête, la préparation de la présidentielle 2022.

Issue de la grande bourgeoisie communiste de La Réunion, fille et petite-fille de députés, nièce du célèbre avocat Jacques Vergès, Françoise Vergès est coutumière des sorties spectaculaires, toujours dans le registre décolonial. Elle assurait ainsi au Monde du 7 octobre 2018 que « les Blancs doivent apprendre à renoncer à leurs privilèges », dans leur propre intérêt. Plus récemment, le 13 janvier 2021, dans 20 minutes, elle qualifiait la police et la justice d’« institutions sexistes et racistes », et proposait d’abolir l’armée et les prisons. C’est dire si Françoise Vergès assume ouvertement son refus du réel(1).

On peut donc se demander pourquoi elle a accepté de devenir « personnalité qualifiée » de la Fondation pour la mémoire de l’esclavage (FME), organisme créé en 2019 avec le soutien de l’État et de nombreuses collectivités d’outre-mer et de métropole. Hébergée gracieusement dans les nobles locaux de l’hôtel de la Marine, place de la Concorde, la fondation est, d’après le budget prévisionnel 2020, sponsorisée, entre autres, par les ministères de la Défense (40 000 euros en 2020), de la Justice (40 000 euros supplémentaires) et de l’Intérieur (80 000 euros). Contactées pour savoir ce qu’elles pensaient de Françoise Vergès, aucune de ces institutions « sexistes et racistes » n’a souhaité commenter. Officieusement, néanmoins, plusieurs voix confirment que le gouvernement est de plus en plus dubitatif sur la Fondation.

Au sein de cet organisme, Françoise Vergès n’est pas un cas isolé de subversion sous subvention. Responsable des programmes citoyenneté, jeunesse et territoires à la fondation, Aïssata Seck, élue Génération.s à Bondy, a fait d’étranges déclarations au Point Afrique, le 3 août 2020 : « Combien de rues sont dédiées en France à Toussaint Louverture, à Louis Delgrès (…). Combien d’écoles dédiées aux Martiniquaises Jeanne et Paulette Nardal, les marraines du mouvement de la Négritude, ou au Guyanais René Maran, le premier écrivain noir à recevoir le prix Goncourt ? » Réponse : beaucoup. Il y a une place René-Maran à Bordeaux depuis 1966, une rue René-Maran à Cayenne, de nombreuses rues Toussaint-Louverture ou Louis-Delgrès en métropole et outre-mer, une promenade Nardal à Paris (14e) et une école Nardal à Malakoff. Il est assez curieux qu’Aïssata Seck l’oublie. À sa décharge, l’amnésie vient d’en haut. En juin 2020, Jean-Marc Ayrault, président de la fondation, a proposé de débaptiser la salle Colbert de l’Assemblée nationale. Maire de Nantes de 1989 à 2012, a-t-il oublié la rue Colbert de sa ville, dont il s’est accommodé pendant 23 ans(2) ?

Ses déclarations frôlaient l’encouragement au vandalisme, car dans les jours précédents, plusieurs statues de Colbert, dont celle qui se trouve devant le Palais-Bourbon, avaient été dégradées. L’auteur présumé des faits, Franco Lollia, leader de la Brigade anti-négrophobie (BAN), sera jugé le 10 mai 2021. Il cite comme témoin de la défense… Françoise Vergès.

Étrange situation. L’objectif affiché de la fondation est de soutenir des projets de recherche et de vulgarisation en rapport avec l’histoire de l’esclavage. Or, à travers Mme Vergès (et Aïssata Seck sur les réseaux sociaux), elle se retrouve à cautionner une militance qui revendique ni plus ni moins qu’un devoir d’inculture et d’anachronisme, au nom de la cause. La Brigade anti-négrophobie tient Colbert pour responsable du Code noir (promulgué deux ans après sa mort) et le Code noir pour une monstruosité, alors que le texte codifiait les pratiques de son temps. En 2019, déjà, elle avait bloqué la représentation à la Sorbonne d’une pièce d’Eschyle, Les Suppliantes, sur une accusation burlesque de négrophobie, au motif que des personnages de ce drame antique portaient des masques noirs. Franco Lollia avait expliqué en mars 2020 à Causeur qu’il n’avait pas lu la pièce et qu’il n’avait aucune intention de la lire.

L’autre fondation rejetée dans l’ombre

Triste constat : des membres éminents d’une institution financée par l’État pour améliorer la connaissance de l’esclavage accusent cet État et la France de vouloir occulter ce sujet, cautionnent des attaques contre des monuments historiques et insultent leurs bailleurs de fonds.

Il y a plus regrettable encore. Création très récente, la FME semble ne tenir aucun compte du travail d’une autre fondation, beaucoup plus ancienne, Esclavage et réconciliation (FER). Officiellement née en 2016, elle est en réalité un prolongement de la marche du 23 mai 1998 et du Comité créé dans la foulée (CM98). Ce jour-là, près de 40 000 personnes avaient défilé à Paris pour commémorer les cent cinquante ans de la seconde abolition de l’esclavage. Dans les années qui ont suivi cet événement fondateur, sans tapage, des anonymes ont retrouvé dans les archives de la nation les identités et la généalogie de plus de 130 000 personnes réduites en esclavage. La FER, qui fédère des descendants d’esclaves et des descendants d’esclavagistes des collectivités d’outre-mer, voudrait inscrire les noms de ces esclaves sur un monument aux Tuileries. Minutieuse, à défaut d’être toujours humaine, l’administration française tenait ses registres. En 1848, ils étaient 87 719 en Guadeloupe et 72 859 en Mart