La réouverture des salles de cinéma devenant l’Arlésienne de la mélomane ministre de la Culture, il nous reste heureusement des DVD et des Blu-ray pour nous faire notre cinéma quotidien.

C’est de la bombe

Point limite, de Sidney Lumet

Blu-ray édité par Rimini

Qui peut croire sérieusement que deux films exceptionnels ont été produits la même année par le même studio hollywoodien et sur le même sujet ? Le spectateur de 1964, lui, ne s’en est pas étonné, découvrant tour à tour et avec le même ravissement les Docteur Folamour, de Stanley Kubrick, et Point limite, de Sidney Lumet. Seuls diffèrent les traitements : une comédie noire, acide et féroce pour le premier, un drame tendu, haletant et vibrant pour le second. Il serait juste d’ajouter cependant que la Columbia, qui produisait donc simultanément ces deux chefs-d’œuvre, décida bêtement de mettre plutôt l’accent sur le Kubrick au détriment du Lumet. Raison de plus pour se précipiter sur ce Point limite moins connu et pourtant également délectable. Car il faut assurément voir les deux films dans un même mouvement tant les comparaisons sont fructueuses.

À la suite d’une erreur technique, un groupe d’avions de guerre américains est envoyé en mission avec l’ordre de larguer sur Moscou des charges nucléaires. Rien ni personne ne peut plus les arrêter ensuite selon le protocole officiel. Le président des États-Unis va tout faire pour éviter l’apocalypse qu’il a lui-même approuvée… Le synopsis du film de Lumet est, redisons-le, le reflet de celui de Kubrick. Mais on ne cesse de rire chez ce dernier quand on est saisi d’un effroi progressif chez l’autre. D’autant plus que Lumet a choisi l’impeccable Henri Fonda pour incarner un président ultra réaliste. Fonda, l’électeur du Parti démocrate en dehors des studios et qui, bien des années auparavant, incarnait le jeune Lincoln chez John Ford, se coule à merveille dans les habits d’un personnage issu de son propre camp. Plus Kennedy que Nixon, plus Clinton que Bush, bref, plus Biden que Trump, le président selon Fonda et Lumet se veut donc plus colombe que faucon, jusqu’au moment où… Au président en folie que joue et déjoue merveilleusement Peter Sellers chez Kubrick, Fonda répond comme il se doit ici par le portrait d’une conscience en pleine tempête. Or, ce qui pourrait devenir une fable pacifiste absolument dégoûtante tient au contraire la note d’une réflexion à la fois morale, politique et géopolitique implacable. Même les conseillers du président qui professent des opinions radicalement contraires évitent les caricatures dont Kubrick se fait lui une joie, comme de juste : il y a bien un docteur Folamour bis aux côtés du président Fonda mais, joué à la perfection par Walter Matthau, il est l’expression exacte des faucons républicains mus par un anticommunisme d’airain et convaincus d’avoir face à eux un colosse aux pieds d’argile que l’Amérique éternelle renversera d’un souffle atomique sans réplique. Dans les deux f