Et pendant ce temps, à Strasbourg, le RN impose sa ligne…

Le RN a réussi à faire voter plusieurs de ses amendements au Parlement européen, notamment un interdisant la promotion du port du voile par le budget de l’Union européenne.

Un petit pas pour l’Europe, un pas de géant pour les droites européennes. Au moment où l’affaire des assistants parlementaires secouait la France, se tenait à Strasbourg la mensuelle session plénière du Parlement européen. « Rapport sur les orientations générales pour la préparation du budget 2026, section III ». Pas un sujet folichon à première vue, mais les députés se sont remué les méninges pour proposer des amendements.

Et parmi eux, les députés du Rassemblement national. À l’amendement 56, Julien Sanchez, ancien maire de Beaucaire (Gard) et Angéline Furet se déclaraient « vivement préoccupé par le fait que la Commission a financé ou cofinancé des campagnes de promotion du port du voile, affirmant par exemple que « la liberté est dans le hijab » ». Et plus loin, ils insistaient « pour qu’à l’avenir, le budget de l’Union ne finance plus de campagne qui promeuve directement ou indirectement le port du voile ».

Coupé, le cordon

C’est peut-être un détail pour vous mais pour eux ça veut dire beaucoup.

Traditionnellement, les propositions du Front National devenu Rassemblement national font l’objet d’un rejet systématique. Le gros des rangs du Parti populaire européen (PPE, droite modérée), dominé par la CDU et la CSU allemandes, participe au « cordon sanitaire » (en français dans le texte) et refuse en bloc les propositions venues de la droite souverainiste.

Jusqu’à mardi dernier : à 321 voix contre 318, l’amendement a été adopté. Parmi les Français, Sarah Knafo, l’ancien Reconquête Guillaume Peltier (Marion Maréchal était absente), François-Xavier Bellamy et ses amis LR l’ont soutenu. Mais cette fois, l’habituel plafond de verre que rencontrent les droites, situé autour de 220 voix, a volé en éclat. Grâce aux voix de la CDU et de la CSU (9 voix pour et 3 voix contre).

Beaucoup de députés se sont abstenus ou n’ont pas pris part au vote sur cet amendement, ce qui, sur des suffrages aussi serrés, équivaut presque à un vote pour (ou en tout cas, lui laisse une chance de gagner). 79 députés ont opté pour cette stratégie dont beaucoup d’Allemands de la CDU (19 en tout). Au centre, le député Renaissance Gilles Boyer, proche d’Édouard Philippe, sauve (presque) l’honneur du camp présidentiel en s’abstenant. C’est à des petites choses comme ça que le oui a pu l’emporter sur le non.

Stop ou encore ?

Et ça n’est pas tout ! Quelques instants plus tard, deux autres amendements, l’un invitant à « combattre la montée de la haine antichrétienne », l’autre pressant « la Commission de consacrer des fonds spécifiques pour empêcher les communautés (…) chrétiennes et juives, d’être prises pour cible, comme elles l’ont été ces derniers mois en Europe », toujours avec Julien Sanchez parmi les rédacteurs, ont eux aussi été approuvés, cette fois-ci un peu plus nettement.

Quid dans les prochains mois ? Les quelques députés du bloc central qui se sont abstenus vont-ils être rappelés à l’ordre par les Etats-majors des grands groupes, ou bien les esprits vont-ils se décomplexer ? La suite aux prochains épisodes…