Les comiques du dimanche après-midi

Sous vos applaudissements…

Il y avait bien sûr, place de la République, les écolos passés du vert au rouge et leur maître à penser M. Mélenchon flanqué de son fan club pour leur sempiternel concert de braillements anti-RN. S’agissant de ceux-là, leur comique est à ce point éculé qu’il ne fait plus rire grand monde.

M. Attal se rêve en Petit Prince

En revanche, la triplette d’ultra-gauche dépêchée place Vauban, pour, les seins nus, tenter de troubler la manifestation en soutien à Marine Le Pen, nous a semblé beaucoup plus plaisante et rigolote. À la réserve près qu’on n’entend guère les féministes chimiquement pures pousser les hauts cris devant le spectacle offert, celui du corps de la femme dévoyé en panneau d’affichage.

Non, le vrai comique nous attendait ailleurs, à Saint-Denis, à la fois lieu sacré où se trouve la nécropole de nos rois, et lieu d’une sacralité nettement moins affirmée, puisque quasiment emblématique de la prostitution.

M. Attal y avait rassemblé ses fidèles, effectuant là, aux dires des connaisseurs, un premier pas vers le sacre qu’il espère si fort, la couronne de petit prince président en 2027.

Ils étaient 8 863 (je crois) selon l’annonce triomphaliste du chauffeur de salle. Chiffre précis. Pour une fois. En effet, nous n’aurons qu’à nous féliciter que depuis Bercy et Matignon, le jeune ex-Premier ministre et ex-ministre à tout faire ait appris à s’entourer de gens sachant réellement compter. Métamorphose à saluer, vraiment. Et puis, dans une envolée propre à soulever l’enthousiasme de l’assistance, l’orateur a lâché cette saillie percutante : « Tu voles, tu paies ». Cela visait évidemment Madame Le Pen et le RN. D’ailleurs, on en est à se demander ce que, tant Place de la République qu’à Saint-Denis, ces tribuns dominicaux auraient bien pu trouver à se mettre sous la dent si le RN et sa candidate désignée n’existaient pas.

A relire: Gabriel Attal ne veut plus être le «petit frère» d’Emmanuel Macron

Quoi qu’il en soit, je n’ai pas perçu tout de suite la formule de M. Attal sous cet angle. J’ai d’abord cru me trouver devant une autre métamorphose remarquable, un aveu doublé d’un engagement solennel. Oui, j’ai d’abord imaginé que l’homme s’engageait à payer, une fois élu, pour le monceau de dettes laissé aux générations futures et dont le comblement ne pourra se faire qu’à grand renfort de larcins dans les poches et les bas de laine. (Si toutefois, il en reste…)

Cela dit, l’Oscar du comique du dimanche après-midi à Saint-Denis revient sans contestation possible à M. Edouard Philippe. Splendide ! Il aura fait le déplacement, se sera mis sur son dimanche, se sera même fendu d’applaudissements, pour, au bout du compte, lui le chouchou des sondages, se voir cocufier en direct, devant 8 863 personnes.

Les jeunes ne respectent plus rien

Le promis pour les épousailles glorieuses de 2027, c’était lui. Il arrivait là en Anquetil, ou si vous préférer en Pogacar, et le voilà qui repart en Poulidor. Parfaitement, c’était lui le leader annoncé, du moins pouvait-il le croire, cela jusqu’à la prise de parole de ce jeune loup au costume ajusté et aux dents très longues, harangue dont la seule chose qu’il y aurait à retenir, c’est qu’il compte bien y aller, lui aussi. Et rafler la mise. Au nez et à la barbe du Havrais et de quelques autres aussi. On songe en particulier à M. le Premier ministre qui, n’ayant pas conseil municipal à Pau ce jour-là, s’était fendu lui aussi du déplacement en terre quasi inconnue pour lui.

« Poussez-vous de là que j’m’y mette ! » Voilà la teneur du propos attalien. Ah, les jeunes ! Aucun respect ! « Se croivent décidément tout permis » comme dirait doctement M le député Delogu.

Il n’empêche, un beau dimanche de rigolade, comme ça, on en redemanderait. Enfin presque.