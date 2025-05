Béziers: un olivier, et pas n’importe lequel

Narcotrafic, bordel à l’Assemblée, inéligibilité, résurrection… on ne peut pas dire que l’actualité du mois ait été très calme. Qui sait, peut-être que le nouveau pape élu à Rome saura apaiser les esprits, au niveau mondial comme au sein de la classe politique française ! On peut prier…

Bras cassé

Vous vous souvenez de Nyx, le « chien stup » dont je vous ai parlé il y a quelque temps ? Je voudrais cette fois-ci vous parler de son maître, policier municipal à Béziers. Il est en convalescence pour plusieurs semaines. Pourquoi ? Alors que son équipage poursuivait un scooter qui avait refusé de s’arrêter dans le quartier « difficile » de La Devèze, à Béziers, il a été, avec ses coéquipiers, victime d’un guet-apens. Concrètement, ils ont été encerclés et caillassés par une bande de jeunes qui venaient aider leurs copains en difficulté. Dans un salutaire réflexe, le maître de Nyx a levé le bras pour protéger son visage. Bien lui en a pris puisque le pavé qu’il a reçu lui a cassé net le bras. Les risques du métier ? Je ne crois pas que les policiers signent pour cela. Le climat se dégrade. Toujours plus de violence commise par des toujours plus jeunes. Depuis, l’auteur du jet de pavé a été retrouvé et interpellé. Nous attendons sa condamnation. Nyx attend le retour de son maître…

Bonne nouvelle

Selon une étude publiée fin mars, le vin est devenu la boisson alcoolisée préférée des 18-25 ans. Devant les cocktails et la bière ! De quoi redonner un peu le moral à nos vignerons ? Seul petit bémol, on apprend aussi que près de la moitié des vins (47 %) sont bus par des Français de plus 55 ans. Et seulement 7 % par des 18-24 ans. On ne devrait pas toujours poursuivre ses lectures jusqu’au bout…

Bordel

Les députés du MoDem ont annoncé leur volonté de créer un groupe de travail pour lutter contre « le bordel » à l’Assemblée. Auraient-ils décidé d’interdire LFI ? Trop simple… Les parlementaires de François Bayrou penchent plutôt pour supprimer les séances de nuit. En cause, la fatigue et les repas alcoolisés qui pourraient échauffer les députés. Et si on fournissait plutôt des éthylotests à la buvette ?

Oseront, oseront pas ?

Nous sommes au matin de la décision de justice concernant le procès des attachés parlementaires du RN. Inéligibilité immédiate ou non ? Nous le saurons dans quelques heures. En attendant, j’écoute les micros-trottoirs des adhérents du RN qui s’expriment sur le sujet. Et je suis sidérée de la facilité avec laquelle les « sympathisants » semblent passer au plan B (comme Bardella, bien sûr !) et jeter Marine aux oubliettes. Ça n’a pas l’air de les déranger plus que ça. De l’ingratitude en politique…

Inéligibilité (suite)

Ça y est, la décision est tombée. Un véritable coup de tonnerre. Franchement, je ne croyais pas que les juges prendraient cette décision d’inéligibilité immédiate. Qui me gêne. D’abord parce qu’elle s’apparente à un sacré coup de canif à la présomption d’innocence. On a déjà vu par le passé des élus condamnés à une peine d’inéligibilité provisoire (donc immédiate), perdre leur mandat dans l’heure et se voir réhabilités un an plus tard lors de l’appel. Pourquoi une peine de prison ou une amende seraient-elles systématiquement suspensives et pas une peine d’inéligibilité ? Autre source de questionnement : pourquoi une telle différence – je sais, c’est prévu par la loi, mais ça n’empêche pas de s’interroger – entre un élu local, contraint de démissionner immédiatement, et un député qui peut finir son mandat ? Cette question est tellement dérangeante que les juges eux-mêmes ont décidé que Louis Aliot, maire de Perpignan, devait pouvoir rester en poste jusqu’à ce que l’appel soit rendu. Qu’on le veuille ou non, qu’on soit d’accord avec cette décision ou non, les juges qui ont condamné Marine Le Pen ont donné aux Français le sentiment de priver des millions de personnes de leur vote. Vertigineux…

Groenland

« Toutes les options sont sur la table. (…) Nous aurons le Groenland. Oui, sûr à 100 %. » Donald Trump a encore frappé. Ce n’est pas nouveau. L’intérêt du président américain pour le Groenland date de son premier mandat. L’île est en effet riche en fer, nickel et or, mais aussi en métaux rares (lithium, niobium…) utilisés dans l’industrie de défense ou la transition énergétique. Et qui deviennent plus faciles d’accès avec la fonte des glaces. Et puis, acquérir le Groenland serait aussi « stratégiquement sympa pour les États-Unis ». Quelque chose à voir avec l’objectif affiché de la Chine de devenir une « grande puissance polaire » d’ici 2030 ? Pourvu que l’Empire céleste ne s’intéresse pas à la Méditerranée. Trump pourrait décider de débarquer en Corse…

Yellowstone

Vous aimez le western ? Vous allez aimer Yellowstone. C’est l’histoire de la famille Dutton, au Montana – le patriarche est incarné par Kevin Costner, rien que ça –, qui possède le plus grand ranch des États-Unis, et qui se bat pour que l’on n’empiète pas sur ses terres. La série (diffusée en France sur Netflix) est l’une des plus regardées aux États-Unis ces dernières années. Longtemps passée inaperçue en France, elle cartonne depuis quelques mois. Records d’audience donc, mais aussi polémiques à répétition à cause de son idéologie… un tantinet « conservatrice ». Alors que le cinéma américain continue de régulièrement nous abreuver de sa bien-pensance, la réhabilitation de la figure virile du cow-boy, dans la droite ligne de John Wayne dans La Prisonnière du désert, est assez courageuse. Même si elle est depuis défendue par une bonne partie de l’électorat de Donald Trump. Fans de Sandrine Rousseau s’abstenir !

Olivier

Nous avons planté un olivier devant l’hôtel de ville de Béziers. Mais pas n’importe lequel. Le nôtre vient d’une oliveraie abandonnée du sud de l’Espagne et a… deux mille ans ! Un contemporain du Christ. Il a été béni par l’archiprêtre de Béziers le lundi de Pâques. Alors que nous avions appris la mort du pape deux heures plus tôt. Tout un symbole. L’olivier, signe de paix et de réconciliation. De sagesse et d’éternité également. « L’olivier de Pâques », comme l’ont rapidement surnommé les Biterrois, a trouvé sa place dans notre vieille cité. Dernière satisfaction, il avait un temps failli partir pour… Dubaï !