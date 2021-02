La décadence a aussi du bon… Et après la pluie, le beau temps!

Le virus du corona n’est pas responsable de notre grand enfermement, ce sont nos élus qui ont décidé de nous assigner à résidence. Il n’est pas responsable non plus de la ruine économique, ce sont nos hommes et femmes politiques qui ont choisi de nous mettre en faillite. Il n’est pas responsable de la saturation des hôpitaux, nos leaders ont refusé d’organiser la montée en puissance du système de soin. L’histoire retiendra que notre civilisation est en mesure de construire des stades de foot climatisés en plein désert (Coupe du Monde 2022) mais pas de planifier la reconversion d’un hangar en un hôpital de campagne.

Soyons sincères avec nous-mêmes, le virus n’est qu’un prétexte pour prolonger la décadence de notre civilisation. Après la phase festive et ludique, nous sommes entrés dans la phase triste et punitive de notre déchéance. Nous sommes passés de l’orgie à l’incendie (de Rome). La jouissance sans entraves s’est métamorphosée en punition collective. Hier, il était interdit d’interdire. Aujourd’hui, il est interdit de respirer librement. Hier, on refusait d’emprisonner les fichés S. Aujourd’hui, on met en garde à vue les restaurateurs qui veulent travailler. Le spectacle est le même, c’est la chute de l’Occident. Après l’Acte I, flamboyant, nous sommes en plein Acte II, terne et déprimant, un chef d’œuvre de désespoir. Le virus a, tel un coup de sifflet providentiel, invité le chef d’orchestre étourdi à changer de partition. Depuis, les notes stridentes de la tragédie ont couvert les mélodies légères de la comédie.

En mars 2020, Emmanuel Macron a déclaré que nous sommes en guerre. Sur le coup, je n’avais pas compris son propos. Un an plus tard, j’ai enfin compris : la France est en guerre contre elle-même

Il s’agit bien d’un jeu. Tout ceci est n’est qu’une mise en scène, une histoire que nous nous racontons à nous-mêmes. Car le corona n’a rien d’un fléau divin, la peste et la variole l’ont été jadis. Il n’est pas un tremblement de terre de force 7 ou 8 qui aurait soulevé la croute terrestre en Californie, ni un tsunami qui aurait balayé les rivages européens. C’est nous qui écrivons le scénario et chantons en chœur que la fin du monde est arrivée. Notre malheur est interne.

Nous sommes malades

Les symptômes étaient évidents bien avant le déclenchement de l’épidémie. Ils sautaient aux yeux.

Il y a longtemps que le monde universitaire a renoncé à la pensée libre et au débat contradictoire. Nos campus, de Paris à Boston, sont des écoles de la conformité et de la peur. Oui, la peur de déplaire et d’être exclu parce que l’on « pense mal ». Il n’y a donc rien d’étonnant à ce que nos élites intellectuelles aient perdu la tête au moment du déclenchement de l’épidémie. Elles ont réagi en criminalisant les opinions minoritaires et en bannissant tous ceux qui osent remettre en cause le consensus.

Le monde médical est depuis des années sous l’emprise des laboratoires. Il est gangréné par la corruption. Le corona n’a fait que révéler l’ampleur de la pourriture. Il n’est plus possible de la dissimuler. D’où la perte absolue de confiance en la parole publique. Nous voyons défiler les médecins sur les plateaux et la première question qui vient à l’esprit n’est pas « quelle solution vont-ils proposer ? » mais « pour qui roulent-ils ? ».

Nous n’avons pas eu besoin du corona pour vivre dans un monde sans journalistes. Nous les avons remplacés, il y a longtemps, par des moralistes. Les rédactions font le travail qui était auparavant du ressort des églises : contrôler ce que nous pensons, nous ramener au droit chemin et