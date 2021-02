Un variant probable du trumpisme, inattendu, s’est greffé sur le macronisme. Une angoisse bien réelle pour les autorités sanitaires.

Comme on le sait, le virus Trump, apparu chez nos amis d’Outre-Atlantique en 2016, a été enfin contrôlé en novembre 2020 malgré une résurgence aussi brève que spectaculaire dans la région de Washington le 6 janvier 2021.

La France, qui avait mis un cordon sanitaire assez rapidement, a été touchée par l’épidémie de trumpisme dans certains secteurs, ceux du Rassemblement National et des cercles souverainistes pour l’essentiel. On pensait néanmoins, dans les milieux scientifiques, que l’épidémie de trumpisme serait aisément circonscrite en France puisque notre pays était en proie à une autre épidémie, concurrente et même opposée, le macronisme. On n’imaginait pas, dans les pires cauchemars des épidémiologistes, une hybridation possible entre macronisme et trumpisme, c’est-à-dire entre le délire libre-échangiste qui pousse le malade à ouvrir les fenêtres en plein hiver et la fièvre populiste qui rend le patient enragé dès qu’on utilise quelques mots-clés comme « féminisme », « bien-pensance », « élite », « vivre-ensemble » et « immigration », quand bien même il se trouve le plus souvent incapable de mettre un sens bien précis derrière.

Déni à toute épreuve

Hélas, ces derniers mois, est apparu le variant Blanquer. Le variant Blanquer se manifeste par les pires symptômes du macronisme et du trumpism