En France, la psychose se répand à toute vitesse sur l’application de messagerie affectionnée par les parents d’écoliers.

“Intrusions permanentes, médisances sur l’école, mises en cause de certains enfants… Ces parents que WhatsApp rend fous” s’alarme le Figaro sous la plume de Marie-Estelle Pech, le 7 février dernier. C’était bien avant que le terme “coronavirus” ne nous parvienne aux oreilles.

Deux milliards de personnes échangent sur Whatsapp

Dans l’enquête de ma consœur, on apprenait que dans de nombreuses écoles primaires, les parents d’élèves ont pris l’habitude de communiquer entre eux sur des groupes dédiés de la fameuse messagerie utilisée par 2 milliards de Terriens. “Il suffit de poster un message [concernant la vie scolaire NDLR] et les parents – surtout les mères – répondent dans la minute.” Le phénomène n’est pas sans créer quelques problèmes dont s’inquiète l’enquête parisienne du Figaro.

Sont rapportés les témoignages les plus divers, évidemment tenus dans l’ignorance totale des fonctionnaires de l’Éducation nationale ! Autour des devoirs ou des contrôles, un “climat de tensions” est accentué par certains parents “dont l’angoisse se propage sur tous”. Des appréciations sont prononcées sur une nouvelle enseignante sur le mode “Est-elle bien sérieuse ? Donne-t-elle suffisamment de devoirs?” Les “affirmations fausses” ou “exagérées” sur les brouilles de cour de récré prolifèrent. Enfin, dans le 17eme arrondissement, certains parents se seraient carrément ligués contre la famille d’un enfant trisomique, coupable de “tirer leurs enfants vers le bas”.

Si ce bilan est peu flatteur pour la nature humaine – et en particulier pour la fibre maternelle qui nous est tant vantée – , il n’y a sûrement rien de bien nouveau. Des commérages de sortie d’école, cela a toujours existé…

Sacrée presse de droite ! me dis-je début février. Toujours partante pour dramatiser et broder autour des âneries susceptibles d’effrayer son lectorat, n’est-ce pas ? Tsss. Je refermai le Figaro et cette lecture considérée alors aussi anxiogène qu’un peu indigente.

Panique dans le 9-4

Quelques jours plus tard, alors que la pneumonie de Wuhan a investi tous les gros titres des journaux, un témoignage de mon amie Flora va peut-être me faire changer d’avis. Dans l’école d’un quartier plutôt privilégié du Val-de-Marne où est scolarisée sa fille, une petite écolière aux traits asiatiques a tout à craindre de la férocité de la rumeur…

Sur le groupe Whatsapp de la classe dont mon amie me montre les messages, les (très) nombreux parents connectés commencent par se poser des questions plus ou moins innocentes :

– “J’ai découvert ce matin dans ma société que les personnes revenant de certaines destinations – régions de Lombardie et Vénétie, en Italie, mais aussi la Chine, Singapour, Hong Kong, ou la Corée du Sud – sont en quarantaine chez eux. Je me demandais quelle était la position de l’école ?” demande une première mère.

Une autre lui répond :

– “Tout ce que je peux vous dire, c’est que les voyages scolaires sont maintenus pour l’instant (sauf pour Milan et Venise). Car aucun risque pour les autres régions d’Italie selon la DAREL. En ce qui concerne les retours, je ne sais vraiment pas…”

Une autre mère intervient alors :

– “Si les parents sont en quarantaine, les enfants le seront automatiquement. Ou peut-être que je me trompe. Il y a un affichage: les parents sont censés prévenir l’école. C’est les informations de l’école que j’ai appelée, et du ministère. Alors maintenant on se calme ! ”

Une autre femme s’interroge, visiblement plus inquiète que les premières mères :

– “Mais-est ce que les enfants venant de Chine (qui ont été en vacances en février) peuvent fréquenter l’école ?”

– “Comment savoir qui a été dans les pays infectés ? Les maîtresses devraient interroger les élèves, pour être sûr” lui répond-on.

Un père intervient :

– Juste un petit rappel à tous concernant la façon de tousser. Il est préférable de tousser en mettant l’intérieur du coude face à la bouche plutôt que de tousser dans nos mains. J’ai remarqué que beaucoup d’adultes toussaient dans leur main…

Une cinquième femme met les pieds dans le plat :

– “Apparemment une fillette de l’école et son père étaient en Corée du Sud. À voir si elle fréquente l’école depuis hier. Je vais me renseigner…”

Le tsunami de la rumeur

C’est alors évidemment la panique dans le groupe. “Un tsunami pire qu’en Asie” s’amuse mon amie, un peu glacée par les réactions de ses congénères:

– J’appelle l’école.

– Mieux vaut prévenir que guérir, vous avez raison.

– Merci, espérons que cet enfant n’est pas porteur du virus. Si c’est le cas, il faudra aussi se poser la question des parents qui sont allés le chercher en Corée.

– Et de tous les passagers du vol…

– L’enfant venant de Corée du Sud a été mis en quarantaine. Information de la directrice. Source sûre !!

– Il faut en parler avec la directrice, les parents ne sont peut-être pas courant de la conduite à suivre!!!

– Et concrètement on fait quoi ?

– Ce serait bien de poser la question directement à la directrice, afin d’éviter tout vent de panique et pour éviter les dérapages envers quiconque”

Seul un message plus tardif calmera la psychose qui s’est emparée de l’essaim de papas-mamans connectés :

“Bonjour c’est le papa qui a été en Corée du Sud pour chercher ma fille. Je vous informe que nous sommes arrivés en France le 24 février et on est mis en quarantaine depuis hier. Elle est très en forme et pas de syndrome particulier. (…) Je vois que tout le monde parle de nous sur WhatsApp. Je vous demande sincèrement de bien expliquer à vos enfants, pour ne pas avoir de discrimination quand elle retournera à l’école. Surtout pas de critique négative svp. Les enfants peuvent se moquer de ça. Je vous tiendrai informé de la situation. Deux semaines c’est très long”

Heureusement, les parents excités jusqu’alors auront les bonnes réactions :

– “Vous n’avez pas à vous justifier”

– “Prenez soin de vous”

– « Bon courage à vous ».

Je demande à Flora si je peux utiliser cette anecdote dans un article. “Il doit y avoir à peu près 957 000 conversations Whatsapp identiques en France lol” me répond-elle par SMS. Misère…

Entre le racisme envers les asiatiques (seul autorisé en France) et l’augmentation terrifiante du nombre d’heures passées chaque jour sur nos téléphones portables sur des applications où chaque voix compte (y compris celle des fous ou de l’idiot du village), pas sûr que le retour de la petite fille dans son école sera bien évident. Nous nous vantons de notre technologie qui a considérablement accéléré la vitesse de nos échanges, mais la frontière entre civilité et barbarie n’a jamais été aussi facilement franchissable.