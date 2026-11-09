Pourquoi Mélenchon menace la démocratie

Le leader de l’extrême gauche a réuni ses soutiens samedi pour leur présenter une nouvelle version de son infernal «Avenir en commun». En tête des sondages, il a assuré qu’il ne comptait pas «mettre de l’eau dans son vin». En jetant les médias en pâture ou en désignant des racistes à tout va, il prépare ses sympathisants à une prise du pouvoir brutale ou à la guerre civile, redoute notre chroniqueur.

Mentalement, ils sont prêts à la guerre civile. Des milliers de jeunes ont ovationné Jean-Luc Mélenchon, samedi au Bourget (93), tandis que le tribun leur hurlait : « Ici, c’est la force ! ». Le vieux guide, qui a rassemblé 20 000 personnes, a désigné les « racistes » comme ennemis et, comme méthode, celle du « peigne fin » et de l’« état d’urgence social ». Des médias, dont nommément ceux du groupe Bolloré, ont été désignés à la foule lyncheuse.

CNews, au goulag !

Les esprits dociles, qui croient voir un projet de « civilisation humaine » dans la fureur du chef, ont fait savoir par leur enthousiasme qu’ils étaient d’accord pour être les soldats de la juste cause. La jeunesse hitlérienne s’emballait pareillement aux mots exaltés d’un dément. Persuadés de leur « humanisme », les embrigadés de la génération Z ont applaudi à la violence, à l’insulte, à l’épuration. Staline, père du goulag et de ses millions de morts, louait pareillement « l’homme, le capital le plus précieux ». Par deux fois, Mélenchon en a même appelé à Robespierre et à sa soif de sang, au nom des bons sentiments. C’est ce tueur de masse qui, se disant opposé à la peine de mort, a conceptualisé la Terreur de 1793 qu’il voyait comme « inséparable de la vertu » (« La vertu sans laquelle la terreur est funeste, la terreur sans laquelle la vertu est impuissante »). Alain Finkielkraut avait vu juste, dès 2005 : « L’antiracisme sera au XXIe siècle ce qu’a été le communisme au XXe. » Entendre M. Mélenchon vouloir « libérer le pays de sa culture fasciste » laisse voir le vide intellectuel d’une jeunesse dressée à haïr.

Les médias acquis à la gauche

C’est une dictature que dessine Mélenchon. « Interdire » revient 55 fois dans son programme publié le 6 novembre. Sa « révolution citoyenne », sa radicalité et ses critiques de la Ve République seraient audibles si l’ambition était de redonner la parole au peuple oublié. Or seule la « nouvelle France », venue du Maghreb et de l’Afrique noire, lui importe. Celle-ci a vocation à remplacer la France indigène, forcément xénophobe. À Stains (93), le maire de Saint-Denis, Bally Bagayoko, a commémoré, à l’invitation du consulat algérien, le 72e anniversaire de la Toussaint rouge (1er novembre 1954), premier acte terroriste du FLN contre la France en Algérie. Alors que le programme LFI édicte : « La colonisation est un crime », elle est encouragée au nom de la revanche.

Des médias, acquis au récit de l’extrême gauche, persistent à occulter les agressions venues de la contre-société. Le politologue Jérôme Fourquet a dû subir un petit tribunal médiatique, sur Quotidien (TMC), pour avoir fait référence aux « prénoms arabo-musulmans » relevés chez des pilleurs du 17 octobre. Le Monde, vendredi, a fait état de deux attaques, à Rouen, contre des Blancs (« Sales fils de putes de Blancs, on va vous crever. Bandes de fachos ! ») puis contre des catholiques (« On est musulmans et on baise vos mères ! »), en attribuant la responsabilité… à l’extrême droite.

Et l’omerta demeure sur les propos indignes tenus naguère sur Facebook par le père de la victime du répugnant attentat raciste de Trappes. Cet ancien militant des Blacks Dragons se réjouissait notamment, en 2017, de la mort de Simone Veil, « crevure juive sioniste raciste et négrophobe ». Oui, le retour de la peste menace la démocratie.