Veuve de dictateur, c’est pas une vie

Être la femme d’un dictateur – même mort – n’est pas de tout repos. Grace Mugabe, femme de l’ancien président du Zimbabwe a du ré-inhumer son mari dans les règles.

Sulfureuse, détestée, ambitieuse, dispendieuse, omniprésente dans la vie politique du Zimbabwe dont elle fut la première dame, Grace Mugabe a longtemps caressé l’espoir de succéder à son mari à la tête du pays. Disparue des écrans radars depuis la chute de « Comrade Bob », elle est revenue soudainement par la petite porte de l’actualité. Le tribunal traditionnel de Murombedzi lui a ordonné d’exhumer Robert Mugabe, décédé il y a deux ans, et de le ré-inhumer convenablement sous peine d’une amende.

Jadis crainte pour ses sorties et exigences outrancières, l’ancienne secrétaire du père fondateur du Zimbabwe est sous le feu des critiques. Réfugiée à Singapour, où elle possède une résidence, « DisGraceful », son surnom, est accusée d’avoir enterré son mari au centre de leur ferme, en complète contradiction avec la coutume, alors qu’il aurait dû être mis en terre dans « un endroit choisi par sa mère ou la famille dans laquelle il est né » affirme le chef Zvimba qui ne décolère pas. Faute d’obtempérer, elle pourrait être astreinte à payer « cinq vaches et une chèvre en guise de dédommagement » peut-on lire très sérieusement dans l’acte d’accusation. Pourtant la veuve éplorée n’entend pas rentrer, craignant d’être embastillée, accusée de détournement de fonds. D’autant que la justice soupçonne également la « First Lady » de s’être débarrassée rapidement du cadavre afin de se libérer d’un article du testament l’obligeant à « rester à jamais près du cercueil de son mari jusqu’à ce que l’on décide du lieu » où Robert Mugabe serait finalement enterré.

L’affaire pourrait être risible si elle n’était pas devenue nationale, avec un gouvernement qui souhaite désormais le transfert des restes de Mugabe au Panthéon national des héros de la « lutte de libération ». Ce que refuse catégoriquement sa famille agacée par tant de vautours virevoltants autour de la carcasse d’un homme que le pouvoir actuel a pourtant contribué à destituer en 2017 et qui cherche à récupérer son immense fortune accumulée dans des conditions douteuses durant trente ans de dictature.