La spirale du désir

Un thriller français dans les airs, avec Diane Kruger et Mathieu Kassovitz.

Être une femme pilote de ligne sur des vols longs courriers assure de bons revenus, surtout quand s’y ajoutent ceux d’un mari chirurgien : dominant la baie de Menton, la maison high-tech avec piscine à débordement du beau couple Diane Kruger-Mathieu Kassovitz est vraiment classe. Madame roule en Porsche, Monsieur en grosse moto Triumph vintage.

Quand la routine se dérègle

Réglée sur le rythme des vols, l’entraînement sportif quotidien, les évaluations par chat virtuel sur son PC et autres exercices sur simulateurs imposés par la compagnie à ses pilotes, la vie d’Estelle est chronométrée. Jusqu’aux minutes consacrées à faire l’amour avec Guillaume sont comptabilisées, car les périodes de fertilité de l’épouse sont mises également sous étroite surveillance, le mari aspirant à faire à sa chérie l’enfant de l’amour qui se fait attendre.

Ce minutage intégral se dérègle dès l’instant où, dans un aéroport où elle est sur le point d’embarquer, la ravissante commandant de bord retombe sur Ana (Marta Nieto), ancien amour lesbien perdu de vue depuis vingt-cinq ans. Vertige libidinal qui refait surface et finit par s’emparer d’Estelle, habitée par des cauchemars prémonitoires, tandis que les liens se resserrent avec cette artiste photographe érotomane et délurée qui a investi, en bord de plage, une maison de style moderniste, où elle poursuit son travail créatif, consistant à saisir l’acmé du coït (mâle et femelle) dans l’objectif…

Enveloppé de bout en bout dans le manteau d’une musique tout à la fois lyrique et oppressante, Visions prolonge manifestement l’intérêt très vif que porte le cinéaste Yann Gozlan au monde de l’aéronautique, à ses dérèglements et à ses défaillances, dans le sillage de Boîte noire, film plutôt réussi dans lequel on se souvient que Pierre Niney, il y a trois ans, campait un analyste de sécurité chargé d’enquêter sur une catastrophe aérienne…



Thriller oppressant habilement scénarisé, Visions ne se dispense pas de citations cinéphiliques, depuis le chignon blond d’Estelle évoquant irrésistiblement celui de Madeleine, campée par Kim Novak dans Vertigo, le chef-d’œuvre d’Hitchcock, jusqu’à la spirale irrationnelle qui, à l’instar de Naomi Watts et Laura Harring dans Mulholland Drive, le film de David Lynch, se renforce du contraste capillaire entre l’or et le brun de leurs toisons respectives… Entre parenthèses, on se plait à imaginer ce qu’un Almodovar aurait pu faire d’un tel script, transposé avec un pilote gay, mais marié, fantasmant sur son ancien boyfriend au point d’en perdre la raison…

Au-delà de ses vertus divertissantes, Visions est une mise en appétit particulièrement efficace : on va revoir Diane Kruger l’an prochain dans The Shrouds, de David Cronenberg. Quant au réalisateur de La Haine, et dix ans après son dernier film L’ordre et la morale, Matthieu Kassovitz, qui lâchait élégamment: « j’encule le cinéma français, allez-vous faire baiser avec vos films de merde », signe maintenant, sous le titre Mind Fall, un long métrage de science–fiction parlé en anglais, produit aux États-Unis, et dont l’action se déroule à Londres, avec la photogénique Daisy Ridley dans le premier rôle. On attend de voir.

Visions. Film de Yann Golzan. Avec Diane Kruger, Mathieu Kassovitz, France, couleur, 2023. Durée : 2h. En salles le 6 septembre 2023