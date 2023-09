Louis de Bourbon sur les traces des martyrs de Vendée

Prétendant au trône de France, le prince Louis-Alphonse de Bourbon s’est rendu en famille au Mont des Alouettes afin de commémorer le 200e anniversaire de la chapelle érigée en mémoire des martyrs des Guerres de Vendée. Une visite qui a mis en colère les mouvements et syndicats de gauche. Récit.

Durant toute la période de la Révolution française, la Vendée a été le théâtre d’une violente guerre civile qui a opposé les « Bleus » (républicains) aux « Blancs » (royalistes), traînant derrière elle des centaines de milliers de morts. Un conflit qui a également laissé des traces profondes dans le subconscient des Français et dont les responsabilités continuent toujours de diviser les historiens (« génocide » ou « populicide », la question demeure toujours sans réponses aujourd’hui). Afin d’honorer la mémoire de ceux tombés au champ d’honneur « pour le Roy », l’association Jubilé de Vendée a organisé des festivités autour de la chapelle du Mont des Alouettes dont on fête le 200e anniversaire de la construction.

Un localité liée au royalisme depuis longtemps

Le lieu est indissociable de l’histoire des Guerres de Vendée et de celle du royalisme. Situé à quelques kilomètres du Puy du Fou, le célèbre parc d’attraction historique du « vicomte » Philippe de Villiers, c’est au Mont des Alouettes que les soldats de l’Armée catholique et royale s’étaient rassemblés après leur brève victoire de Fontenay-le-Comte (1793). Ses moulins caractéristiques ont longtemps indiqué aux royalistes la position de leurs ennemis avant que ceux-ci ne s’en aperçoivent et ne les détruisent tous. Lorsque la monarchie est restaurée, à la chute du Premier Empire (1815), la duchesse d’Angoulême manifeste sa volonté de rendre hommage aux centaines de milliers de Vendéens qui se sont levés en faveur des Lys de France. Fille de l’infortuné Louis XVI, elle va être associée à la construction d’une chapelle de style néo-gothique dont la mission sera de « perpétuer le souvenir d’une époque à jamais mémorable ». Les travaux vont prendre plusieurs années, stoppés par les vicissitudes de l’Histoire, avant d’être repris et terminés définitivement au cours de la seconde moitié du XXe siècle. C’est aussi au Mont des Alouettes que l’Action française de Charles Maurras organisera une grande manifestation, 60 000 personnes, afin de démontrer sa force politique, en 1926.

🔴[Direct] Jubilé de la Vendée : la famille royale, durant l'hommage à la duchesse d'Angoulême pic.twitter.com/nbCjSXqJ3b — Vexilla Galliae (@VexillaGalliae) September 2, 2023

Un banquier favorable aux gilets jaunes

Invité par diverses associations du souvenir ou militantes, c’est en « guest star » que le prince Louis-Alphonse de Bourbon s’est rendu dans ce lieu prestigieux, accompagné de son épouse et de ses quatre enfants (une première de mémoire de légitimistes, les partisans du duc d’Anjou). Descendant de Louis XIV, il est un des prétendants au trône de France. Si ses visites en France sont rares (il vit à l’année en Espagne) et peu médiatisées, il publie de nombreuses tribunes dans divers magazines et sur ses réseaux sociaux où il est suivi par des milliers de personnes. En 2018, il a créé le buzz en soutenant le mouvement des gilets jaunes. A la tête de plusieurs entreprises, ce banquier est aussi connu pour ses positions conservatrices dont il ne fait pas mystère (il a récemment participé à une marche pro-vie). Arrière-petit-fils du général Francisco Franco (qui a dirigé l’Espagne de 1939 à 1975), dont il assume publiquement l’héritage, l’aîné de la Maison de Bourbon est également proche du mouvement Vox dont le leader Santiago Abascal est un ami personnel.

Le Prince @louisducdanjou et sa famille sont arrivés au Mont des Alouettes en Vendée. Ils ont déposé une gerbe sur la stèle Louis XVI pic.twitter.com/LlMBM7wOdQ — La Légitimité (@La_Legitimite) September 2, 2023

Les antifas appelés à venir protester habillés en gueux

Ce 2 septembre, ils étaient quelques centaines à s’être rassemblés autour de « Louis XX ». Messe traditionnelle conduite par le père Louis-Marie de Geyer d’Orth, abbé de l’abbaye Sainte-Madeleine du Barroux, dont la soutane était ornée de Sacré-cœur, dépôt de gerbe sur la stèle érigée en mémoire de Louis XVI, le prince Louis-Alphonse de Bourbon a été largement acclamé par les participants après avoir déclaré que « la Vendée permettait de comprendre la grandeur d’une région qui a su tout donner pour conserver ses valeurs ». Souhaitant que « son esprit continue à animer les Français pour affronter les combats du futur », sa présence à cette commémoration (où se sont retrouvés toutes les générations) a été selon lui, « l’occasion d’évoquer la mémoire d’un soulèvement et, plus encore, celle de ce que ce soulèvement représentait d’audace et de clairvoyance ». Ce n’est pas la première fois que le prince Louis-Alphonse de Bourbon se rend d’ailleurs en Vendée, cette « terre meurtrie à l’Ouest » de la France comme il l’a rappelé dans son discours, suivant les pas de son père. Se voulant fidèle « à la mémoire des Vendéens de toute condition, qui ont tout sacrifié pour leur foi catholique, leur attachement à la royauté très chrétienne et à sa famille », dans un précédent message rédigé à l’attention des Français, le prince s’est fait l’écho de leurs inquiétudes. « La France a progressivement vu sa souveraineté amoindrie, son rôle diplomatique diminué, ses industries sacrifiées au jeu d’une mondialisation mal comprise, son système éducatif malmené, ses services publics bradés au point de disparaître plus ou moins dans nombre de territoires. Ainsi, l’amoindrissement de sa souveraineté -cet élément essentiel qui a été le cœur de l’action des rois de France, des premiers jusqu’à Charles X- a fait que la voix de la France est de moins en moins audible dans le concert des nations » affirme Louis-Alphonse de Bourbon

Une commémoration qui a irrité les mouvements de l’ultra-gauche et les syndicats qui ont officiellement dénoncé un regroupement « d’ultra droite fasciste », organisé « par des associations et collectifs royalistes, révisionnistes, catholiques intégristes, LGBT+phobes » comme l’écrit le site Actu.fr. Un collectif antifasciste collectif, dans lequel on retrouve la CGT, Attac ou encore les anarchistes de Bast’Yon, a même accusé ce rassemblement de « propager ses idéologies haineuses, discriminatoires, violentes et révisionnistes » tout en appelant ses partisans à venir manifester, « habillés en gueux et gueuses, avec des fausses fourches afin de bouter les seigneurs hors de nos terres, (..) dans le but de tourner en dérision le royalisme et la droite ». Une manifestation qui a toutefois fait un flop selon le quotidien Ouest France qui a évoqué à peine 80 personnes hurlant au loup aux herbiers. Pas de quoi faire trembler Louis-Alphonse de Bourbon qui a terminé cette journée en se prêtant aux habituelles photos de circonstance sous les cris de « Vive le roi !». En France, 17% des français seraient favorables au retour de la monarchie selon un sondage BVA daté de 2016.