Ardisson, Gaza, la pensée mondaine et ses effets débilitants

Le conformisme médiatique nazifie la démocratie israélienne, abandonne Boualem Sansal et nie l’entrisme islamiste. Des marches de Cannes aux plateaux du service public, c’est un festival d’«engagements» lâches et bien-pensants

Thierry Ardisson a cru bien dire : « Gaza, c’est Auschwitz, voilà, c’est tout ce qu’il y a à dire. » (10 mai, France 2) L’homme de télévision, baromètre de l’air du temps, réagissait au témoignage d’un médecin humanitaire comparant le sort des enfants gazaouis à ceux des camps de la mort. Sur le plateau de Léa Salamé, l’outrance n’a pas été relevée. La séquence, préenregistrée, n’a pas été coupée. Pour la pensée mondaine, qui tient salon sur la chaîne publique, rien n’est plus banal que de nazifier la démocratie israélienne : la gauche antisioniste le martèle, l’Élysée l’euphémise. Il n’est venu à l’idée de personne de rappeler les liens entre le Hamas et le nazislamisme du grand mufti de Jérusalem, Hadj Amin al-Husseini, qui rejoignit Hitler pour créer en 1943 la division SS Handschar, composée de musulmans bosniaques. Conscient par la suite de la bêtise de son cliché, Ardisson a présenté ses excuses à ses « amis juifs ». Il a été le seul.

L’anecdote dit les effets débilitants du conformisme médiatique, ce prêt-à-penser à l’usage des arrivistes et des paresseux. Il a porté la réflexion sous son étiage. Marcel Aymé moqua, dans Le Confort intellectuel (1949), l’attrait du bourgeois progressiste pour les idéologies les plus démentes, les arts abstraits les plus fumeux, les postures hermétiques les plus verbeuses. Ce que le chercheur Bob Henderson nomme aujourd’hui les « croyances de luxe[1] » désigne ce même désir, de la part d’« élites » déculturées, d’exhiber leur supériorité en récitant des dogmes manichéens, signes clinquants d’une reconnaissance sociale. Le wokisme est le dernier avatar totalitaire promu par ce beau monde aux pensées floues qui a perdu le sens des mots et des faits.

La caste snobinarde n’a d’obsession que de marquer sa distance avec ces ploucs qui pestent contre l’insécurité, l’immigration, l’islam radical. Le choix de Bruno Retailleau, ministre de l’Intérieur et nouveau président des LR, d’éventer le 21 mai un rapport sur l’emprise des Frères musulmans, a brisé le silence d’État sur l’invasion islamiste vue comme un fantasme complotiste. Dans les dîners germanopratins, abrités de sas et de digicodes, il est séant de critiquer CNews plutôt que Jean-Luc Mélenchon, de hausser les yeux à l’évocation de Marine Le Pen ou Donald Trump. Plutôt que de défendre un écrivain ciblé par les islamistes, Libération a dénoncé chez Kamel Daoud sa « proximité idéologique avec le bloc réactionnaire ». Boualem Sansal, qui avait parlé à des journalistes conservateurs avant son arrestation en Algérie, n’a pas été cité par Emmanuel Macron, le 13 mai, dans ses plus de trois heures de paroles sur TF1. Le président a parlé de « honte », mais il visait Israël.

En mai, le Festival de Cannes a mis en scène la platitude satisfaite des privilégiés. La présidente du jury, Juliette Binoche, a inauguré le raout la tête à moitié couverte d’un voile Dior, en déplorant le réchauffement climatique. Mathieu Kassovitz a dit : « Il n’y a plus de Français de souche et j’espère qu’on pourra continuer à se mélanger. » Ainsi parle l’intelligence artificielle du show-biz, de la presse vertueuse, des philosophes de coquetels. Cette gauche prétentieuse est vide. Alain Finkielkraut en a fait l’aveu (15 mai, Figaro TV) : « C’était glorieux d’être de gauche ; cela devient presque insultant. […] Je veux bien me dire de droite, cela ne me dérange pas. » Le vent tourne, vous dis-je.

[1] Cité par Samuel Fitoussi dans Pourquoi les intellectuels se trompent, L’Observatoire, 2025.