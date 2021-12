La semaine de Causeur revient sur les articles les plus consultés sur le site Causeur.fr durant la semaine écoulée. Notre Directeur adjoint de la rédaction Jeremy Stubbs commente et analyse.

Cette semaine, spécial Noël !

D’abord, une question de la plus haute importance politique et morale;

Qu’est-ce que nous pouvons demander au Père Noël ?

Nous pouvons lui demander moins de racisme, y compris de la part de soi-disant antiracistes de gauche.

Tanguy David est cet étudiant en droit, responsable de génération z pour le Calvados, qui, depuis le rassemblement de Villepinte est l’objet d’une campagne d’insultes racistes et de menaces de la part de gens qui n’acceptent pas qu’un noir puisse s’engager en faveur d’un candidat présidentiel de droite. Esteban Maillot dénonce cette bande de hurleurs numériques. Pour ces wokistalinistes, la couleur de peau de monsieur David devrait l’empêcher d’aimer son pays, la France.

Nous pouvons demander au Père Noël moins de homophobie.

Quand Éric Zemmour apprend à une salle remplie d’étudiants à l’ESCP que le ministre collabo Abel Bonnard affichait son homosexualité et que les résistants l’ont surnommé Gestapette, on l’accuse d’être homophobe… Benoit Rayski rappelle que citer un fait historique n’est pas faire preuve d’homophobie. Les progressistes cherchent ils à faire rentrer l’antisémite Bonnard au panthéon LGBT ?

Soyons plutôt positif! Nous pouvons demander au Père Noël plus de mathématiques.

Le niveau des élèves français en mathématiques, autrefois reconnu comme un des plus élevés au monde, s’est effondré ces dernières années, selon une étude comparative internationale publiée en 2020. Pourtant, l’avenir du pays de Descartes, Pascal Fermat et Laplace se joue à l’école. Un collectif de professeurs appelle à redresser la situation et considère qu’Éric Zemmour est le candidat le mieux qualifié pour réformer l’école.

Enfin, nous pouvons demander au Père Noël plus de muscles !

Cyril Bennasar suggère que si, dans certains quartiers livrés à la racaille et à l’ensauvagement, la police n’a plus les ressources pour faire régner l’ordre, des interventions musclées par des citoyens pourraient colmater la brèche.

Donc dans l’esprit de Noël, sortons de chez nous, donnons aux pauvres, aidons notre voisin, exactement comme Charles Bronson dans “Un Justicier dans la ville”!

C’était notre dernière vidéo de 2021. Bonnes fêtes de la part de Causeur.fr !