À un imam marseillais (et accessoirement quelques autres)

Il est clair que la périphrase (plutôt que métaphore, d’ailleurs, pourraient se cabrer de bornés puristes de la langue) de l’eurodéputée Reconquête Sarah Knafo vous est restée en travers de la gorge. Faut-il en rappeler les termes : « On a divorcé de l’Algérie en 1962. Mais la France a eu la garde des enfants. Elle continue de verser une pension alimentaire. » À quoi, votre sang ne faisant qu’un tour, vous avez cru malin de rétorquer : « L’Algérie n’a pas divorcé de la France, elle s’en est libérée après 132 ans d’occupation, de pillages et de massacres – dette colossale que la France n’aurait jamais payée –. Quant à la garde des enfants, ce que vous appelez ainsi, ce sont des citoyens français, nés ici et vivant ici, contribuant ici. » Éric Zemmour, président du parti Reconquête a opportunément apporté à cela les correctifs qui s’imposaient (voir plus bas).

Probablement, imam à Marseille, êtes-vous, vous aussi, de nationalité française, puisque, pour l’être français, il suffit de « s’être donné le grand mal de naître » (Cf. Beaumarchais dont je m’autorise à vous recommander la lecture) sur l’un des territoires de la République.

Aussi, je tiens à vous assurer qu’il s’en faudrait de bien peu que je ne verse dans l’admiration la plus sincère, la plus totale. En effet, comment faites-vous pour accepter de vivre sous l’étendard de cette nationalité de massacreurs de votre peuple, de pilleurs de votre pays ? Cela, voyez-vous, pour moi, tient du prodige. Et comment font donc, ces « enfants » dont vous parlez, eux aussi citoyens français, pour endurer ce fardeau, cette blessure probablement inguérissable, faite à leur conscience, à leur honneur ! Personnellement, je ne me vois pas bien accepter de prendre pension chez le pilleur de ma maison, le massacreur de ma famille. Mais à chacun ses petits principes n’est-ce pas, ses règles morales et – justement – sa conception de l’honneur. Manifestement, nous n’avons pas les mêmes.

Une chose encore : savez-vous que, pour avoir critiqué infiniment moins votre Algérie que vous n’insultez notre France, nos compatriotes et amis Boualem Sansal et Christophe Gleizes croupissent dans les geôles algériennes paradisiaques ? Cela dit, rassurez-vous, ici, chez nous, vous ne risquez rien. D’ailleurs vous le savez parfaitement et c’est précisément pour cela que vous vous offrez l’indolore audace de nous vomir dessus. Comme je vous comprends !

Au demeurant, si j’étais vous, je ne me serais pas contenté de la jouer petit bras. J’aurais fait co-signer la diatribe par notre ministre de l’Intérieur, M. Nunez, qui, sans nul doute se serait empressé de vous donner satisfaction, histoire de renouer le fil de la si belle idylle entre nos deux pays. Et j’aurais également demandé un blabla introductif au président Macron. C’est sa grande spécialité. Voilà qui aurait eu de la gueule, ne pensez-vous pas ?

Enfin, au cas où continuer à vivre parmi ce peuple de pilleurs et de massacreurs venait à vous peser trop, merci de me le faire savoir. Je tiens à votre disposition les horaires et tarifs des bateaux au départ de Marseille à destination d’Alger !

