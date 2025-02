Vatican / migrants: grand cœur mais pas trop

Si François enjoint les nations du monde entier à accueillir les migrants sans compter, l’État qu’il dirige ne donne pas franchement le bon exemple

Comment dit-on « gauche caviar » dans la langue de Dante ? En Italie, il existe une expression pour désigner les bonnes âmes qui donnent des leçons d’ouverture et d’humanité à la terre entière tout en restant bien protégées dans leur ghetto doré : le « parti ZTL », en référence aux zones à circulation limitée (Zona a traffico limitato), c’est-à-dire les centres historiques des grandes villes où vivent les classes aisées votant souvent à gauche.

À Rome, l’une des ZTL les plus fameuses est la Cité du Vatican. D’une surface d’environ 500 hectares, c’est le plus petit État au monde, le moins peuplé (avec 500 habitants environ et 4 500 travailleurs étrangers), mais aussi le plus inégalitaire de la zone euro (son indice de Gini s’élevant à 0,35). Dans un décret du 19 décembre 2024, il vient de renforcer sa législation antimigrants.

Désormais « quiconque entre sur le territoire de l’État de la Cité du Vatican par violence, menace ou tromperie » encourt un à quatre ans de prison, 10 000 à 25 000 euros d’amende ainsi qu’une interdiction d’entrée pour une période de dix ans. Peu de pays européens possèdent des règles aussi répressives en la matière… On ne manquera pas de remarquer que celles-ci sont en totale contradiction avec les beaux discours du chef d’État local, le pape François, qui depuis son élection en 2013, ne cesse d’appeler ses homologues à accueillir davantage de sans-papiers chez eux et ne manque jamais de rudoyer les Occidentaux xénophobes. Rappelons que le souverain pontife a si peu de respect pour le principe – pourtant souverain – de frontières nationales qu’en 2023, il déclarait, avant de se rendre dans la cité phocéenne : « J’irai à Marseille, mais pas en France. » Que dirait-il si un immigré clandestin affirmait, au moment de rentrer dans la basilique Saint-Pierre, qu’il se trouve certes à Rome, mais pas au Vatican ? En attendant, pas sûr que les gardes suisses soient sensibles à cet argument venu d’en haut.