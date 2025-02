Causons ! Le podcast de Causeur

Avec Céline Pina, Eliott Mamane et Jeremy Stubbs.

Le ministre des Affaires étrangères, Jean-Noël Barrot, vient d’annoncer des mesures prises par le gouvernement français pour sanctionner le régime algérien. Les membres de la nomenklatura de ce pays ne jouiront plus de facilités dans l’obtention de visas pour voyager en France. L’Algérie a réagi en dénonçant les « provocations », « intimidations » et « menaces » dont elle ferait l’objet de la part du gouvernement français. Mercredi après-midi, M. Barrot a proposé aux autres États-membres de l’UE de punir, en réduisant les délivrances de visas, tous les pays tiers qui refusent de reprendre leurs citoyens expulsés. En revanche, les pays tiers qui coopèrent avec les États-membres de l’UE se verraient récompensés par des baisses de droits de douane. La France peut-elle espérer résoudre ainsi ses problèmes avec l’Algérie en créant un front uni en Europe ? Il est permis d’en douter quand on voit que le gouvernement français lui-même n’est pas uni sur cette question. La France va-t-elle enfin engager un vrai bras de fer avec le régime de Tebboune ? Malheureusement, nos politiques vont rarement jusqu’au bout de leurs raisonnements. Il faudra que la France se fasse encore humilier, que d’autres citoyens se fassent assassiner par des criminels sous OQTF, avant qu’on ne voie une véritable révolte contre le récit, imposé par les Algériens, d’une France coupable de crimes coloniaux.

Sous l’impulsion de Donald Trump, les Européens commencent à se préoccuper sérieusement de leur propre défense. Contrairement à l’interprétation dominante dans les médias « mainstream », il n’est pas encore certain que les Américains abandonnent à la fois l’OTAN et l’Europe. Il est toujours possible que Trump ne cherche qu’à pousser ses alliés à endosser enfin une plus grande part de responsabilité – à devenir de véritables partenaires, plutôt que des dépendants.

Selon le dernier baromètre d’opinion Ifop-Fiduciaire, celui qui se trouve en tête du classement des personnalités politiques préférées des Français serait Dominique de Villepin. Nos intervenants tentent de trouver une explication rationnelle à ce phénomène qui dépasse l’entendement.