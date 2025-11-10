Des Talibans en Maine-et-Loire?

Le militant identitaire Jean‑Eudes Gannat sera poursuivi pour «provocation à la haine, à la discrimination ou à la violence» après la diffusion d’une vidéo TikTok dans laquelle il dénonçait la présence d’Afghans devant un supermarché en Anjou.

Panique là-haut : le réel refuse de disparaître. L’État ne maîtrise plus sa propagande à gros sabots. Les réseaux sociaux, que le gouvernement aimerait tant faire taire, demeurent indomptables.

Contre la censure, il est urgent de montrer le réel

Ce contre-pouvoir, de plus en plus rebelle, refuse d’obtempérer aux injonctions morales des récitants du vivre ensemble. La garde à vue (36 heures) puis la mise en examen pour « incitation à la haine raciale » d’un militant national, Jean-Eudes Gannat, illustre l’absurde omerta que le système cherche à imposer, au nom de la traque aux « propos haineux ». La justice jugera en mai le prétendu coupable, poursuivi pour avoir filmé et diffusé, mardi soir dernier sur TikTok (en 24 secondes), une réunion habituelle d’Afghans à l’entrée du supermarché Leclerc de Segré (Maine-et-Loire), avec ce commentaire : « Marre de vivre avec les cousins de Talibans au fin fond de nos campagnes ». Or ce recours grossier du parquet à la censure et à l’intimidation a eu comme effet immédiat d’inciter d’autres internautes à mettre en ligne les effets visibles d’une immigration incontrôlée et remplaçante, sous le mot d’ordre #MontronsLeRéel.

Cette résistance spontanée, venue d’une partie de la jeune génération, exprime plus généralement un état d’esprit en rupture avec les injonctions des gardiens de l’antiracisme : une idéologie pervertie pour avoir fermé les yeux sur un peuplement oriental amenant, dans ses soutes, la violence clanique, le sexisme, l’islamisme, la judéophobie, etc. Dans le dernier JDNews, Bruneau Retailleau avoue: « A Beauvau (siège du ministère de l’Intérieur), j’ai vu de mes yeux un ensauvagement pire que ce que j’imaginais ». Faudrait-il encore le camoufler ?

Révolution du réel

La machine oligarchique ne résistera pas à la Révolution du réel, longtemps décrite ici dans ses prémices. Elle a atteint son point de bascule, en faisant apparaître les abstractions idéologiques (ces mots en -isme) dans leurs désastres palpables. Le choix de poursuivre celui qui montre (qui « monstre » aime à dire le sociologue Michel Maffesoli[1]) confirme la sénilité du vieux monde finissant. La justice en fait partie dans ses excès de pouvoir, y compris quand elle incarcère sans preuve un ex-président de la République[2].

Charles Péguy eut évidemment raison lorsqu’il il écrivit: « Il faut savoir dire ce que l’on voit, surtout il faut toujours, ce qui est difficile, voir ce que l’on voit ». Mais si la France silencieuse adopte de plus en plus cette démarche réaliste, en se libérant pas à pas des interdits du politiquement correct, la macronie s’annonce prête à tout pour maintenir, par le matraquage et la culpabilisation, ses mensonges officiels sur les bienfaits de la société ouverte.

Les 10 ans des attentats islamistes du 13 novembre 2015, commémorés ce jeudi, n’ont pas empêché, la semaine dernière, l’Assemblée nationale de laisser venir des fillettes islamiquement voilées parmi le public. Quant à l’agression commise par ce Français converti à l’islam qui, à Oléron, a fauché des passants avec sa voiture en hurlant « Allah Akbar ! », elle n’a pas été considérée comme un attentat islamiste…

[1] Du nomadisme, Les Editions du Cerf

[2] C’est ce lundi que les juges devraient décider du maintien ou non de Nicolas Sarkozy à la Santé, après 21 jours de détention.