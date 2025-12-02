De mal en Pisa

Attention: sujet ultra-sensible! Si elle n’est pas la cause unique des difficultés de notre école (et il serait évidemment injuste d’accabler les personnes), l’immigration massive les exacerbe toutes, pointe un rapport de l’Observatoire de l’immigration et de la démographie[1]. Le regard libre d’Elisabeth Lévy

L’immigration tire-t-elle le niveau scolaire vers le bas ? C’est ce que savent tous les parents, y compris immigrés, qui ont mis en place des stratégies d’évitement des établissements où la proportion d’étrangers et d’enfants d’étrangers est la plus importante. C’est ce que savent ces mères maghrébines de Montpellier qui demandaient des « Pierre » et des « Paul » dans les classes de leurs enfants. C’est ce que savait la rectrice de l’académie d’Orléans, Marie Reynié, qui en 2011 imputait les mauvais résultats de son académie au grand nombre d’élèves étrangers et qui a été insultée pour cela. C’est que ce sait ce fonctionnaire de l’Éducation nationale qui dit à Joachim Le Floch-Imad, auteur de Main basse sur l’Éducation nationale (Le Cerf, 2025) : « Sans l’immigration on serait au niveau de Singapour ou Taïwan. »C’est ce que savent tous les Français qui, conformément à l’injonction de Péguy « voient ce qu’ils voient ».

D’accord, mais tout cela n’est pas très scientifique, me réplique-t-on depuis longtemps sur ce sujet. Mais justement, l’expérience sensible est aujourd’hui confirmée par la note de Joachim Le Floch-Imad pour l’Observatoire de l’Immigration et de la Démographie de Nicolas Pouvreau-Monti.

Quelques données :

D’abord, depuis 2000, le nombre annuel des naissances d’enfants de deux parents immigrés a augmenté de 73% dans notre pays ;

Un élève de CM1 sur cinq ne parle pas français à la maison ;

Si l’on dénombrait 35000 primo-arrivants allophones en 2007, ils sont près de 90 000 en 2025 ;

Si on enlève les enfants de l’immigration, la France obtient 11 points de plus au PISA, nous dit cette note.

Ce à quoi il faut ajouter les atteintes à la laïcité, le refus de certains enseignements, l’antisémitisme importé etc. Résultat: 8% des profs français seulement se disent formés à cet environnement multiculturel.

Pour résumer, l’immigration exacerbe toutes les difficultés de l’École. Ce n’est évidemment pas la faute des enfants d’immigrés, agents d’un phénomène qui leur échappe. C’est la faute des immigrationnistes. On laisse entrer des centaines de milliers d’étrangers dont on ne sait pas intégrer et éduquer les enfants. C’est un crime contre la France, l’École et contre ces enfants à qui on fait des fausses promesses. Il parait que c’est raciste de voir et de dire cela. Le réel est raciste ! Pour paraphraser Brecht, changez le réel !

Pour finir, un mot sur le fameux « ministère de la Vérité » version Macron. Cette idée délirante et contreproductive ne verra pas le jour. Mais, l’absence frappante de réactions des journalistes donne une triste idée de l’attachement de cette corporation à la liberté.

Je ne peux pas y croire. Et si jamais on persistait dans l’erreur, j’appelle mes confrères à se battre pour ce que la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen définit comme un des droits les plus précieux de l’homme : la liberté d’expression.

