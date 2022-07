Un musée bien membré

Vous rendez-vous en Islande cet été? Suite au décès en juin d’une Britannique, Cynthia Albritton, surnommée «celle qui faisait les plâtres», il vous est possible d’aller voir le moulage du pénis en érection de Jimi Hendrix au musée national des phallus de Reykjavík

Depuis 1997, le musée national des phallus, à Reykjavík, attire les curieux. Dans ses allées, 217 attributs conservés dans du formol représentant l’ensemble des mammifères d’Islande, ainsi que 300 objets d’art rendant hommage au puissant membre. Outre les appareils de baleines et cétacés, le visiteur peut contempler ceux de phoques, de morses ou même celui d’un ours.

Désormais, le visiteur mâle se sentira un peu moins seul : le pénis de Jimi Hendrix débarque au musée. « C’est avec un mélange de tristesse et de fierté que le Musée phallologique annonce qu’avant de décéder, Cynthia “Plaster Caster” Albritton avait décidé de nous léguer un de ses moulages, celui du pénis de Jimmy Hendrix », a tweeté le musée. Décédée en avril, Cynthia Albritton – qui portait le surnom de « Plaster Caster », « celle qui fait les plâtres » – laisse derrière elle des dizaines de moulages de phallus de rock star au garde-à-vous.

A lire aussi : Elvis: le roi est mort, vive le “King”!

Étudiante en art dans les années 1960, la jeune Américaine rêvait alors de « finir dans le lit de mignons garçons britanniques aux cheveux longs et aux pantalons serrés », confia-t-elle à Rock Star Magazine. « Je n’avais aucune expérience et n’étais pas du tout séductrice. Les seuls moyens dont je disposais pour faire baisser les braguettes étaient mon humour et mes drôles d’idées. » Pour cultiver son talent, l’étudiante perdit sa virginité auprès d’un anonyme, avant d’approcher de près sa première célébrité, un certain Jimi Hendrix…

Témoignage d’une époque olé olé, le pénis en érection a été moulé dans de l’alginate, un matériau utilisé par les dentistes. Pour les heureux élus, le challenge était de garder le membre solide le plus longtemps possible. Déjà exposée en Allemagne, l’œuvre a connu un franc succès. « Nous avons de la chance de pouvoir l’exposer chez nous », explique celui qui porte le titre officiel de « phallologue en chef » du musée. Voilà une désignation qui, en France, ferait rager toutes celles qui ne rêvent que de « déconstruire l’homme ».