Thierry Breton, alias M. Ripolin: «Karsenty m’a tuer»

Vendredi soir 18h30, BFM TV.

Au menu, le clash Trump – Musk.

Présentateur : l’excellent François Gapihan.

Sur le plateau : le très international Ulysse Gosset, Patricia Allémonière… et moi.

À ma grande surprise, au bout de quelques minutes, la chaîne fait intervenir Thierry Breton à distance.

L’ancien commissaire européen part dans une diatribe pour expliquer qu’Elon Musk a eu tort de faire de la politique après avoir été un homme d’affaires.

Faites ce que je dis, pas ce que je fais : c’est exactement ce qu’a fait Thierry Breton… mais avec des succès contestés ; les actionnaires des entreprises qu’il a gérées ayant perdu beaucoup d’argent, voire tout leur argent.

Voici un extrait de cet échange qui a été vu plusieurs millions de fois sur les différents réseaux sociaux, cliquez là.

Après l’avoir sagement écouté, j’ai donc pris la parole : « Je ne voudrais pas être méchant avec Thierry Breton mais, quand même, vouloir donner des leçons d’économie à Elon Musk qui est aujourd’hui l’homme le plus puissant du monde en termes économiques. Quand on regarde – je suis désolé de vous le dire M. Breton – mais Atos qui est quasiment en faillite, Orange que vous avez mis aussi au tapis… Votre gestion des entreprises ne vous permet pas de donner de leçons à l’homme qui a réussi Tesla et SpaceX… »

Ce à quoi Thierry Breton a répondu : « Non mais pardon, je ne sais pas qui est ce Monsieur, je ne le connais pas mais euh… »

Je l’ai alors interrompu : « Non mais moi je vous connais Monsieur, je suis un ancien financier, je vous ai bien connu sur les marchés… ».

Je faisais référence au surnom qui lui était donné sur les marchés financiers : « Monsieur Ripolin » car il était connu pour repeindre les façades des entreprises qu’il dirigeait sans jamais régler aucun des problèmes auxquelles elles étaient confrontées.

S’en est suivi une autojustification de Thierry Breton dans laquelle il a chargé chacun de ses successeurs pour justifier ses échecs.

J’aurais pu être plus sévère avec Thierry Breton et rappeler toutes les entreprises qu’il a dirigées… et plantées : sur BFM TV, j’ai cité Atos et France Telecom (devenue Orange), mais j’aurais pu ajouter Bull, Thomson mais aussi sa piètre performance en tant que ministre de l’Économie, des Finances et de l’Industrie sous Chirac entre 2005 et 2007 ou son mandat catastrophique de commissaire européen sous la présidence d’Ursula von der Leyen.

Je me suis amusé à aller voir sa fiche Wikipédia.

Voici ce qu’on y trouve :

« Gestion des entreprises : Breton a dirigé plusieurs grandes entreprises, notamment Thomson, France Télécom et Atos. Ses détracteurs affirment qu’il a laissé ces entreprises en difficulté après son départ, bien qu’il ait continué à progresser dans sa carrière. »

Enfin, j’aurais pu lui demander pour quelle raison a-t-il pris la nationalité sénégalaise en 2015 ?

Dernière minute : on me souffle dans l’oreillette que Thierry Breton enchaîne les séances de média-training dans le but de… se présenter à la présidentielle en 2027.

Peut-être que Thierry Breton devrait lire les commentaires le concernant sur les différents réseaux sociaux ?

Cela lui évitera certainement de nouvelles déconvenues.

🔴🇫🇷ALERTE VIDÉO | Thierry Breton se FAIT DÉTRUIRE en direct. 🎥 @JL7508 pic.twitter.com/dRqRTedaNd — Jon De Lorraine (@jon_delorraine) June 6, 2025