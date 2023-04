Sarko à Matignon

Au-delà de la surprise provoquée par une indiscrétion de l’Obs, on peut trouver dans cette hypothèse une certaine logique. Si Macron doit faire dans la casserole autant qu’il s’adresse au grossiste du marché. Depuis le temps que Sarko se trimballe des casseroles en batterie il distingue à l’oreille l’adhésive de l’anti, le téflon du fer et la céramique du cuivre. Alors Macron lui passe un coup de fil pour lui proposer Matignon…

-Nicolas ça va qu’est-ce que tu fais?

–Je regarde le télé-achat.

–Arrête!

-Oui oui oui Olé!

-Qu’est ce qui se passe?

–Je viens de choper une casserole Mauviel 1830 en cuivre, la Rolls de la casserole.

-Je ne savais pas que tu faisais la cuisine.

En 27 je me présente et je te nomme à Matignon. On se fait une Poutine-Medvedev!

–Mais c’est pas pour faire la cuisine, idiot. Tiens y a pas 20 minutes Carla m’a rejoint sur le canapé avec sa guitare et a attaqué lalala. Elle n’est jamais arrivée au refrain. J’ai pris ma petite Tefal en fer, du 12 avec le manche en bois et tic un coup sec dans le cornet. Elle va répéter plus loin et je peux me mater le télé-achat peinard.

-Elle tire des balles ta Téfal?

-Quoi?

–Tu as dit du 12!

–Putain il est mur, 12 c’est le diamètre de la casserole. Tu as 12, 16, 18 et 20.

-Pour Brigitte il faut du combien?

-Brigitte, heu attend je calcule. Pour une première fois il lui faut de la céramique. Et vu la surface de son brushing tu vas prendre une De Buyer, au moins du 18.

–Je note De Buyer du 18. Et pour Borne?

–Borne on s’en fout, tu prends ce que tu as sous la main. Mais une avec le manche en bois. Comme tu pourras plus t’arrêter de frapper tu as besoin d’ergonomie.

–Génial! Et pour Veran?

–Pour le champion il faut du lourd. Une Le Creuset en fonte. Ou une Staub en fonte. Attention ça pèse un Benalla ces trucs-là. Tu attends qu’il dorme pour pas le rater.

-Yes! Et pour N’Diaye?

–Tu prends un wok.

-Ouais! Dussopt, Dussopt?

-Celui-là c’est un vicieux, fais-lui à l’envers.

–Comment ça à l’envers?

–Avec le manche.

–Nicolas t’es un génie!

–Mais dis-moi, pourquoi tu m’appelais?

–Pour te proposer Matignon cet été!

–Tu t’es pris un coup de casserole dans le casque à Montpellier?

-Alors?

-C’est ok! Mais tu restes au Château, tu joues à la casserole, je veux pas te voir au milieu. En 27 je me présente et je te nomme à Matignon. On se fait une Poutine-Medvedev!

–Nicolas, Nicolas, allo?

–Qui c’est? Ici c’est Carla…

–C’est Emmanuel, je parlais à…

–Il a pris sa Tefal avec le manche en bois et il est parti en courant.

-Parti où?

–Il a crié Matignon.

-Et merde…

