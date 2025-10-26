Sagan connaît la chanson

Les éditions Seghers ont réuni toutes les paroles des chansons de la romancière dans un même volume, textes, inédits et brouillons compris, sous le titre Sans un regret. Les plus grands, Juliette Gréco, Mouloudji, Régine et même Johnny ont chanté Sagan…

Françoise Sagan (1935-2004) est joueuse. Mélancolique et spirituelle comme toutes les filles du Lot élevées boulevard Malesherbes et roulant en grosse américaine (sans le permis de conduire). Toute sa vie, elle ne s’interdira aucun genre, aucune farce, aucun excès, aucun expédient, aucune descente. À l’ombre de l’église Saint-Germain-des-Prés, sur le port de Saint-Tropez, à la roulette, en col claudine ou en socquettes d’écolière, son appétit d’écrire ne se limitera pas aux romans d’initiation.

Avant-propos de Denis Westhoff

On connaît l’histoire par cœur, la déflagration de l’année 1954, elle sert la légende. Elle se propage dans les collèges privés et les sous-sols des maisons d’édition. On extrapole, on invente, on médit, on fantasme à son sujet car, plus de vingt ans après sa disparition, le phénomène Sagan ne lasse pas. Il n’est pas souillé, il brille encore. Le tapage médiatique, « le charmant petit monstre », « le père Julliard », « le million d’exemplaires vendus », « l’accident en Aston Martin », « Jacques Chazot, Bernard Frank et Florence Malraux », toute la lyre en papier glacé n’a pas abîmé sa plume. Au contraire, aujourd’hui on loue plus qu’hier son toucher de pages, cette rosse délicatesse des adolescences endolories, cette sarabande des sentiments étouffée sous le poids des conventions. Sagan inoffensive, indolente, gentillette : balivernes ! Elle a la sauvagerie gracile des bêtes féroces. Elle semble fragile et lointaine, elle est carnassière et intensément dans le présent. Elle sait par instinct que la vie n’est qu’un tourbillon. S’il ne fait aucun doute que Sagan est un grand écrivain de langue française, on connaît moins la parolière. Dans l’avant-propos de ce recueil, Denis Westhoff, son fils, raconte la genèse de cette idylle entre sa mère et la chanson. Tout débute par un coup de fil de Michel Magne, le trublion des infrasons, le futur père musical des Tontons, d’Un Singe en hiver ou des Fantômas, le « pionnier des musiques électroniques ». Michel Magne n’est pas encore le turbulent propriétaire du château d’Hérouville, célèbre studio des dissidents.

Stars de la chanson

Il a lu Bonjour tristesse et s’enthousiasme pour cette inconnue. « Françoise a tout de suite compris ma musique, et moi j’avais compris sa poésie. Il suffisait que je joue une mesure pour qu’elle trouve un titre, le premier vers. Il suffisait qu’elle assemble des mots pour que je trouve un air », dira-t-il. Ces deux-là, réfractaires aux cases, aux codes, aux boniments, au sérieux des grandes personnes s’accordent à merveille. Sagan écrira, Magne composera des mélodies. Dans ce milieu des années 1950, on démarre en trombe, on ne fait pas des tableaux de prévisions, on ne s’épargne pas, on plonge pour le plaisir de se retrouver la nuit dans les boîtes de la rive gauche. Dans sa préface, Sophie Delassein nous apprend que « l’auteure de Bonjour tristesse vit en musique, elle apprécie le classique avec une préférence pour Mozart et Beethoven, et le jazz de cave qu’elle qualifie d’« insouciance accélérée ». Françoise et Michel ont une passion commune pour Billie Holiday, ils iront l’écouter dans un bouge du Connecticut. Naîtront des disques que les moins de 60 ans ne peuvent pas connaître et des textes censurés à la radio. D’abord, ce sera Juliette Gréco, l’égérie du VIème arrondissement qui chantera Sagan, puis viendra le tour de Mouloudji, d’Annabel qui n’est pas encore l’épouse de Bernard Buffet et puis Régine, la reine de la nuit, patronne rousse au tempérament volcanique, sa tendre complice du New Jimmy’s. Ces deux-là ne se chamaillaient jamais. Ces deux insoumises avaient le sens de l’amitié.

Sophie Delassein rappelle que Sagan fut son témoin de mariage en 1969. On lit donc avec plaisir ces chansons écrits pour la plupart, il y a 70 ans : « La valse », « Sans vous aimer », « Le jour », « Vous mon cœur », « Le soleil », etc. Beaucoup plus tard, au tournant du millénaire, Sagan reviendra à cet exercice de jeunesse pour le compte de Johnny qui se confiera à elle, durant une nuit de connivence. Quelques cris saura inspirer David le grand ordonnateur de l’album « Sang pour sang » qui se vend à 250 000 ex. le jour de sa sortie. Parmi les inédits, l’esprit de Sagan est partout présent, retenons cette strophe de « L’homme jaloux » :

Ne sais-tu pas

Qu’on peut aimer

Tous les visages

Rencontrés

Sans pour cela

Faire de toi

L’homme trompé

Sans un regret – François Sagan – Toutes les paroles de ses chansons – éditions Seghers 112 pages