Ainsi donc, voici que M. Mélenchon veut, à son tour, rétablir le service national, notamment dans les forces de police…

Il s’agit décidément d’une recette magique que les hommes politiques, de tous bords exhument lorsqu’ils mesurent toute l’étendue de leur impuissance face à la fragmentation de la société. Le président de la République lui-même en avait fait une promesse de campagne, avant d’accoucher du S.N.U., une construction burlesque dont j’ai toujours peiné à comprendre l’utilité et dont on ne parle plus guère.

Les Français, il est vrai, semblent montrer de l’appétit pour ce projet (sauf peut-être ceux qui seraient astreints à l’obligation). Tout se passe comme si, dans une situation de panique et de délitement profond du lien social, la résurrection de l’obligation militaire apparaissait comme une panacée. Beaucoup de nos concitoyens semblent fermement convaincus qu’en faisant passer les jeunes générations par la moulinette des hommes en vert, le goût du « vivre ensemble », aussi souvent invoqué qu’il est illusoire, naîtra ou renaîtra comme par enchantement. La mesure, cependant, présente toutes les caractéristiques d’une « fausse bonne idée » ainsi que l’on relevé bon nombre d’observateurs et notamment le remarquable général (2s) Desportes dans une interview publiée en 2016 dans le bulletin de l’Association de Soutien à l’Armée Française (A.S.A.F.).

La raison d’être de la conscription n’a jamais été le “vivrensemble”

Avant toute chose, plantons le décor : je suis capitaine d’infanterie de réserve et j’ai servi pendant quinze ans, ce qui signifie, d’une part, que j’ai une vague idée de ce qu’est l’armée et, d’autre part, que je ne puis être soupçonné d’antimilitarisme. Bien au contraire, c’est précisément mon militarisme qui me conduit à considérer comme absurde une proposition qui fleure bon l’opportunisme politicien.

Si l’on veut être un peu romantique on verra l’acte de naissance de l’obligation militaire dans la canonnade de Valmy, lorsque Kellermann mit son chapeau à la pointe du sabre et s’écria « vive la nation », entrainant à sa suite la foule hétéroclite des volontaires et des vétérans de la monarchie. En réalité, la levée en masse ne sera instituée que par loi Jourdan-Delbrel du 5 septembre 1798. La conscription connaîtra ensuite des formes diverses qui la verront tantôt supprimée, tantôt rétablie, tantôt soumise aux caprices du tirage au sort, tantôt universelle.

Il reste que sa raison d’être n’était pas et n’a jamais été le brassage des populations ou l’éducation civique. Ceux qu’on appelait sous les drapeaux, dans leur écrasante majorité, se vivaient comme Français, de nation et de culture. Car ne le nions pas, jusqu’à la fin de la guerre d’Algérie, au plus tôt, la France (tout comme la plupart des autres pays européens) était ethniquement assez homogène. Certes, un Breton n’est pas un Lorrain qui n’est pas un Basque. Mais il y avait et, j’ose l’espérer, il y a encore, entre ces populations un plus petit commun dénominateur : l’histoire de l’État (celle de nos rois), l’histoire de la nation (celle de la Révolution et de tous les régimes qui l’ont suivie, quelle qu’en ait été la forme), la langue, les livres, les croyances populaires ou religieuses (qu’on ait continué d’y adhérer ou non). Tout cela, au fond, qui forme un peuple.

La fratrie, c’est le sang

Peut-être l’aristocrate ne s’intéressait-il guère au bourgeois; peut-être le bourgeois ne connaissait-il pas le prolétaire ou le paysan; et peut-être certains Bas-Bretons (ou Provençaux, ou ce que vous voulez) baragouinaient-ils un français approximatif. Mais au-delà de leurs différences sociales, tous étaient Français. L’armée leur a appris à se connaître entre Français et c’est en ce sens seulement qu’elle les a brassés. Dans la boue des tranchées pataugeront côte à côte le sergent de La Ville de Mirmont (poète, tué à l’ennemi), le sous-lieutenant Pergaud (instituteur et écrivain, tué à l’ennemi), le lieutenant Péguy (écrivain et poète, tué à l’ennemi), le soldat Dorgelès (écrivain), le lieutenant Genevoix (romancier et poète), les fils du général de Castelnau (dont trois furent tués à l’ennemi) et tant d’anonymes, officiers, sous-officiers ou soldats, cordonniers, ouvriers, agriculteurs, clercs de notaire ou commis-voyageurs.

L’armée n’est pas une machine à fondre dans un grand tout des populations qui ne se sentent pas un minimum d’appartenance commune ; ce n’est pas un instrument magique qui permettra en un tournemain de passer au-dessus du précipice culturel qui sépare telle population de telle autre. Si le rapport à la vie et à la mort n’est pas le même, si la relation au vrai et au f