Reims: une banale attaque au couteau?

S’étonner d’une attaque violente d’un immigré sur une joggeuse? Il y en a tellement que nous avons perdu tout notre «capital effroi»…

Reims, 31 décembre 2022. Une femme profite de la dernière après-midi de l’année pour aller faire du sport. Il est 15 h 45 et la trentenaire, en plein footing, s’engage dans la rue René-de-Bovis, dans la partie sud de la ville. Cela aurait pu tomber sur quelqu’un d’autre, à quelques mètres près : sur une passerelle traversant la Vesle, elle croise un homme habillé en djellaba qui se jette sur elle. « L’agresseur l’a plaquée au sol et a hurlé dans une langue étrangère, avant de lui donner un coup de couteau au niveau de la gorge », témoigne une source policière auprès du site web spécialisé dans les faits divers actu17.fr.

La victime est prise en charge par une infirmière qui passait par-là, avant son transport à l’hôpital. Heureusement, le pronostic vital de notre joggeuse n’a pas été engagé. L’agresseur est retrouvé peu après par la police, son couteau de cuisine toujours en main. L’Union-L’Ardennais brosse le portrait de l’individu. « En situation sociale précaire […], sans activité professionnelle sur le territoire national et vivant en foyer social », Fayas Khan Nagharia serait né le 1er janvier 1999 en Afghanistan et serait arrivé en France en 2019. Son acte violent ne semble pas mériter une seule ligne dans Le Monde ni dans la quasi-globalité de la presse nationale. Nombre d’attaques sont cantonnées dans la presse régionale aux rubriques « faits divers », qui traitent selon la définition du Larousse des « événements sans portée générale qui appartiennent à la vie quotidienne » : on poignarde sur notre territoire, comme d’hab’ quoi. Les événements de la gare du Nord, de Thiais, de Strasbourg, en janvier, ont eu droit au même non-traitement médiatique. Est-ce parce qu’un tel crime relève désormais de la routine ou est-ce pour éviter de s’interroger sur les rapports entre immigration et criminalité ?