Une «OQTF effective», ça s’appelle une expulsion!

Un homme, qui est venu en France illégalement et qui n’aura pas obtenu de titre de séjour, qui aura été débouté de sa demande d’asile, devrait, légalement, repartir chez lui?

Si l’on considère qu’il n’a aucune envie de partir, ayant pris tous les risques pour arriver là, et qu’il n’a probablement aucun moyen financier de s’offrir l’avion ou le bateau n’ayant déjà pas de quoi manger, que peut bien signifier une « OQTF » ?

L’hiatus entre la situation des migrants déboutés de leur demande et vivant à la rue pour beaucoup d’entre eux et cet acronyme très légaliste qui fleure l’abstraction la plus administrative donne la berlue à Bécassine.

Slalom entre deux « déséquilibrés »

Laquelle vit et marche (c’est sa passion) dans le Nord-est parisien depuis 40 ans. Mais depuis quelques années, elle ne marche plus, elle slalome, voire elle godille et pourtant elle ne fait plus de ski.

Mais si elle continue, pourtant, de le pratiquer sur le macadam parisien, c’est que le nombre de personnes d’origine étrangère pour la grande majorité, qui titubent sous l’emprise d’un stupéfiant quelconque, qui sont allongées par terre avec le verre en carton devant pour les pièces, et qui boivent des canettes de bière en ramassant les mégots des passants, qui haranguent le tout-venant voire le menacent sous le coup d’une rage de laissé-pour-compte… n’aura cessé d’augmenter, au point de rendre la promenade aussi périlleuse que les « mobilités douces » d’Anne Hidalgo. Et Bécassine se dit que si elle devait elle aussi se retrouver dans une situation pareille, elle deviendrait déséquilibrée même si elle ne l’était pas au commencement. Forcément.

Coup d’épée dans l’eau

Alors Bécassine pense qu’obliger formellement quelqu’un qui n’a ni l’envie ni les moyens de repartir est un coup d’épée dans l’eau et que par ailleurs, comme le quelqu’un en question, privé de moyens, versera immanquablement dans le trafic de drogue, la délinquance, voire l’attaque au couteau, le problème ne peut absolument pas se résoudre avec ces quatre lettres comme une lettre de cachet !

Bécassine pense que si l’on ne veut pas qu’une nation se retrouve impuissante, un premier pas serait accompli en supprimant les choses qui ne servent à rien ; les OQTF en l’occurrence, puisqu’à l’évidence, sans résultat. Alors certains s’écrient « Mais c’est parce qu’on ne les applique pas, les OQTF ! Il faut les appliquer ! » Et Bécassine, qui n’a pas fait l’ENA, s’étonne beaucoup car une OQTF qu’on applique s’appelle… une expulsion.

Ce qui est applicable donc, ce sont les expulsions où le bon vouloir de la personne n’est pas demandé. Mais il paraît que cela coûte très cher (mais est-ce que toute cette situation intenable pour tout le monde ne coûte pas très cher elle aussi ?) et que les pays dont sont originaires les étrangers en question ne veulent pas les voir revenir. Un juriste, Amine Elbahi, propose qu’on ne délivre plus aucun visa aux pays qui ne veulent pas accueillir leurs ressortissants ; Bécassine donne raison à Amine parce que pour régler un problème, la logique prime. Et Bécassine aime la logique et Bécassine aime Amine.

