La gauche, le beauf et la baston

La gauche culturelle – qui en avait fait le porte-parole officiel de la France multiculturelle apaisée – est embarrassée par la condamnation judiciaire de l’influenceur Ragnar le Breton.

Récemment, sont morts nombre de héros personnels. Brian Wilson, Sly, Nicole Croisille… Et même Frankie Jordan.

Et je n’ai rien écrit.

Non. Pleurer encore sur le monde qui s’en va ? Pas envie.

Et voilà que se fait remarquer un insupportable et que mon sang bout. De trop de bêtise, de démagogie, d’air du temps délétère.

Qui?

Un viriliste fan de MMA, de SUV polluantes, de bœuf à peine cuit et de baffes XXL dans ta tronche.

Papacito ? Baptiste Marchais ? Même si des « gens de droite » qui se baladent en baffant tout le monde, j’en connais fort peu.

Non. Raté.

Ragnar le Breton.

De gauche, et pas qu’un peu, invité récurrent chez Quotidien, France Inter, Skyrock, C à vous, comme chez Léa Salamé, Konbini ou Brut et, donc, plus que bien en cour. Aimé, chouchouté, soutenu et coaché par Hélène Zidi et son laboratoire de l’Acteur, par Josiane Balasko, et la ligue d’improvisation. Vite ami avec Benoît Magimel qui le fait tourner, comme avec les affreux GMK et Alban Ivanov, influenceurs, acteurs, et « comiques » quasi-analphabètes, mais omniprésents, eux aussi.

L’homme, un géant blond et de souche (tout est là, vous allez comprendre – il se hait pour cela), quitte l’école à 14 ans, se vante-t-il, et à 17 ans, selon ses propres dires (on n’est pas sérieux quand… etc etc.) se lance parallèlement dans le basket, la délinquance, la revente de montres de luxe (du bling bling, Richard Mille et Rolex, vraies ou fausses), épouse dans la foulée l’aide-soignante musulmane et noire (c’est lui qui le radote) qui le « remet dans le droit chemin » et puis se lance enfin sur TikTok. Tout ça en même temps, ou quasiment.

Mazette.

TikTok, donc.

De courts sketchs où, invariablement, Matthias Quiviger (son vrai nom), après une courte altercation, envoie valdinguer le fâcheux d’une gifle magistrale. Toujours le même scénario. Copié, de plus, sur une déplorable mode ricaine. Là-bas, le face slapping ou power slap, ça fait florès sur les réseaux sociaux depuis lurette. Des concours de baffes, oui ! Jusqu’au coma. Ragnar n’est pas allé chercher bien loin son inspiration.

Bientôt, il lance les personnages de Rémi le converti à l’islam, et de Michel Venum le gardien du bloc et patron de salle de muscu à Évreux. C’est nul, mal joué, mal écrit et sonne abominablement faux. Mais c’est le carton. Ou presque. Le cinéma le flatte et le recrute, il est partout, tenant toujours un même discours.

La France plurielle, je l’aime et si je moque des musulmans (enfin, les blancs convertis, les autres, il n’ose pas trop…), c’est par fraternité, parce que moi… cette France des banlieues et des cités, je la connais. Ce pays où tout le monde se mélange, il est formidable…

Voilà le baratin inlassablement resservi. Ragnar joue sur les deux tableaux. Caricature de beauf, il est à la fois racialiste dans ses sketchs, que vivre-ensembliste et bien-pensant dans ses interviews. Du vrai en même temps ! D’une gifle, il vous renverrait un gilet jaune dans le droit chemin…

Chez Mélenchon, donc. Ragnar joue les prolos avec un père RH dans l’industrie de luxe et un grand-père célèbre journaliste sportif. Platini interviewé par Marguerite Duras pour Libération… c’était lui. Jean-Pierre Delacroix. Pas très France Profonde.

Un faux pauvre, un faux crevard, oui. Comme Louis Boyard, tiens.

On s’étonne que certains médias de droite, rares il est vrai, s’y soient trompés. Valeurs Actuelles, par exemple, qui appelle cela de l’humour noir.

C’est ça… Du Edgar Poe mâtiné de Desproges pendant qu’on y est!

Violence, virilisme, tous ces péchés que la gauche aimerait prêter à la droite ont emmené le Ragnar au palais de Justice. Un an ferme, sans oublier les frais de justice et dédommagements à la victime. Il ne s’est pas présenté et compte faire appel.

Les faits ? Il se serait adossé à une voiture, en marge d’un stade de football où ses enfants s’entraînaient. Le propriétaire du véhicule tapait un somme le temps que l’entraînement finisse.

Il aurait demandé au Ragnar de ne plus s’appuyer. Le ton monte…

Bientôt, comme en ses shorts YouTube, Ragnar sort le type, et selon ses termes, lui « vrille une golden » (sic). 40 jours d’ITT à la clef pour l’endormi.

Ragnar se défend: « C’était une bagarre d’hommes ! Des choses qui arrivent! »

Euh, non.

L’affaire fait grand bruit. La gauche est ennuyée. Les baffes, c’est quand même une récurrence chez eux, depuis Bertrand Cantat le chantre tiers-mondiste auto-prétendu et Adrien Quatennens…

En face ? Baptiste Marchais qui gifle Alice Cordier ? Bon d’accord. On ne le félicite pas non plus. Mais sinon ?

Et de quoi Ragnar est-il le signe ? À l’heure où se fait remarquer un autre cogneur notoire, Mustapha El Atrassi, star de l’humour communautaire, à l’heure du stand up anti-gwer, va-t-on lyncher le camarade Ragnar aux millions de followers, ou le défendre ? Caillou dans la chaussure ou idiot utile, finalement, le viking ? On brûle d’impatience de le savoir. Ou pas.

