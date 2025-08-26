Tétine pour adultes: une inquiétante régression

Attention : venues de Chine, les tétines pour adultes sont aux portes de l’Europe !

Plus que jamais l’objet fétiche des bébés, l’assurance d’une tranquillité pour les parents, voilà que les plus de 18 ans revendiquent désormais le droit à la sucette en toute liberté. En Chine, puis aux États-Unis via TikTok, cette nouvelle tendance fait fureur et commence à se déverser sur les réseaux sociaux en Europe.

Antidépresseur pour abrutis, régression lubrique ?

Les internautes jurent devant la sainte tétine, modèles XXL, colorés ou sertis de strass, se vendant entre un et 70 euros, qu’ils dorment mieux, respirent plus calmement ou se relaxent depuis qu’ils les utilisent. En somme, la tototte version adulte 2.0 serait l’équivalent d’un antidépresseur de poche selon certains sites qui n’hésitent pas à affirmer que cela peut vous aider à arrêter de fumer. « Cela me procure un sentiment de sécurité, comme quand j’étais enfant », confie une utilisatrice. On aurait presque envie d’ajouter : et sans mutuelle santé.

Invisalign devrait gagner quelques points à la Bourse

Les dentistes, eux, sont nettement moins attendris face à ce phénomène. Ils avertissent même du danger que la lolotte fait planer sur ses utilisateurs, rappelant que cela n’est pas sans conséquence sur la santé à court terme : usage prolongé rime avec douleurs, dents déplacées et mâchoires malmenées. « Les vendeurs minimisent volontairement les dangers », prévient le docteur Tang Caomin, à Chengdu, cité par le South China Morning Post. Et gare à l’étouffement nocturne : on a connu vraiment plus glamour comme cause de décès. Du côté des psys, l’analyse est claire : il s’agit d’un phénomène de régression. Sous pression, certains adultes retrouvent les gestes rassurants de la petite enfance qu’ils auraient enfouis quelque part dans le cortex de leur cerveau. « La véritable solution n’est pas de se considérer comme un enfant, mais d’affronter ses problèmes », tranche sèchement le psychologue Zhang Mo à ceux qui seraient tentés de fuir les réalités du monde moderne.

Alors, simple gadget antistress ou symptôme d’une société qui refuse de grandir tels des Peter Pan ? Une chose est sûre : à ce rythme, les crèches devront bientôt prévoir une section « Vingtenaires, trentenaires et quadras angoissés, en manque de totoches ».