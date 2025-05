Poupée de cul, poupée de son : les poupées sexuelles à l’âge de l’intelligence artificielle

Le défi des nouvelles générations de poupées sexuelles ? Développer des relations émotionnelles riches et authentiques avec leurs utilisateurs.

Oubliez les vieilleries inertes d’autrefois : des entreprises spécialisées nous proposent désormais des love dolls à la pointe du progrès informatique, capables de réagir aux mouvements et de tenir une discussion. Elles peuvent même vous sourire ou cligner des yeux ! Alors, comment ne pas en tomber amoureux ?

Parlons plastique

Après les livres et les œuvres d’art, ce sont donc nos sex-toys à visage humain qui se retrouvent fourrées comme des dindes d’intelligence artificielle. C’est plus juste Deepseek, c’est Deep Throat. Les codes informatiques au service du cul et de la romance. Remarquez, c’est beaucoup plus sain que de leur faire chanter du Céline Dion. Fini le pignolage malheureux, Barbie s’occupe de tout. Qui se soucie ensuite de conquête spatiale quand on peut baiser avec ChatGPT ? Elon Musk peut bien aller se tirer la nouille sur Mars si ça lui chante, la seule vraie question est de savoir si pour 3000 euros je peux m’offrir Scarlett Johansson à trente ans et pour toujours. Je la rangerais avec mon vélo électrique. Nous serions très amoureux.

Mais parlons sérieusement, parlons plastique. J’ai connu un temps où les poupées sexuelles tenaient davantage du matelas gonflable que de Miss France. Tout cela est balayé. On regarde le menu. L’emballage vaut le détour. Il suffit de choisir. La rotondité du cul. L’angle des seins. Il y a trop de poils ou pas assez. L’œil un peu moins bleu. Attention à la couleur de la peau… Je me demande si on a le droit de leur donner le visage de nos ex. On les retoucherait légèrement. Je n’ai jamais osé le lui avouer, mais ses oreilles étaient trop décollées. Son cou trop large. Je préfère les blondes. On pourrait comme ça arranger le passé. Ce serait nos regrets, mais en mieux.

Beauté intérieure

Néanmoins, comme pour toute relation sérieuse, c’est la beauté intérieure qui compte. C’est ici que la magie de l’intelligence artificielle opère. On nous vend désormais une expérience immersive. Une fausse relation avec de fausses personnes douées de paroles. Les meilleures poupées savent tailler des pipes et la bavette. Chouette, on va enfin pouvoir parler de Proust avec nos objets sexuels… Ou se faire chier comme avec nos collègues de bureau. Cerise sur le gâteau, ça gémit quand on les touche. Et si leur personnalité ne vous convient pas, il suffit de la changer. Hop, comme ça, d’un claquement de doigts. Comme on zappe d’une émission à l’autre. Hier, la télévision berçait nos soirées de célibataires. Aujourd’hui, à la place de Karine Le Marchand, on a un orgasme avec un robot à forte poitrine qui sait dire « baise-moi » en chinois.

À lire aussi : Sexe: le retour de bâton

Quant aux écologistes, qu’ils se rassurent, certaines entreprises utilisent l’élastomère thermoplastique (TPE), un matériau écologique de dernière génération. J’attends la poupée sexuelle Label bio. Même elle devient plus écoresponsable que je ne le suis. Un jour, elle va nous reprocher notre bilan carbone en pleine levrette. « Vous avez pris l’avion trois fois cette année pour partir aux Maldives ! Ce n’est pas bon ça, Jean-Charles, ce n’est pas bon. Vous vous rendez compte que ça représente 0,000 76 % de la consommation en CO2 de tout le continent africain. Ahlala, petit coquinou ! Bon, on termine sur la turlute norvégienne, comme d’habitude » ? Puis un beau matin, sans crier gare, elle va filer voter Sandrine Rousseau aux présidentielles. On pourra ensuite recycler notre écolo-plastique-sexuelle en joint de douche à condition de l’avoir soigneusement déposée dans la poubelle jaune. C’est la réincarnation karmique à l’échelle de nos amours sur catalogue.

Combattre l’isolement social

Oh, je ne critique pas. J’ai l’esprit ouvert. Il parait que c’est thérapeutique. Thé-ra-peu-tique, vous dis-je ! On ne fait pas dans le vice nous, Monsieur, on fait dans l’intérêt général. On combat l’isolement social. Hé ouais, carrément. D’ailleurs, il y a eu une vraie explosion des ventes en 2020, pendant les périodes de confinement. La love doll, encore plus hygiénique qu’un masque FFP2. Et puis, avouons-le, c’est bien mieux qu’un chien. D’ailleurs l’État devrait soutenir l’industrie de la poupée pour adultes. Je suis sûr que ça peut diminuer les harcèlements de rue ou les agressions sexuelles. Vive les attouchements sans abus ni victime ! Un peu de silicone et nos délinquants se vident les c******* de manière éthique. C’est aussi un service à rendre à nos handicapés. On réduirait le taux suicide dans la population en général. On serait tous plus heureux. Comme on est en France, on peut espérer des crédits d’impôt d’ici 2030.

Je vous vois venir… Vous êtes sceptiques…. Vous vous moquez… Mais au fond n’est-ce pas simplement l’étape d’après de nos amours virtuelles ? Je ne parle pas de rapports à distance entre êtres humains. De courriels enflammés et autres virements bancaires à nos Brad Pitt de Bamako. Non, je parle de l’amour vrai grâce à des applications. Le sexe par messages interposés avec les programmes informatiques les plus chauds de votre région. Comme dans les anciens films de SF, réduits aujourd’hui à l’état de reportage de société has been. Il faut dire que vu le temps que l’on passe derrière nos écrans, nous devenons nous-mêmes presque fictifs. Il est dès lors normal que nos ardeurs restent imaginaires. Selon le National Geographic, c’est « un phénomène qui prend de l’ampleur. Plusieurs millions de personnes vivent des relations passionnelles avec des avatars ». Les intelligences artificielles savent générer des « photos souvenirs » personnalisées. Vous pouvez les appeler par téléphone. Elles vous accompagnent dans vos deuils et vous conseillent pour décrocher une augmentation. Toujours dans l’article du National Geographic, il y a même un type qui s’est créé une deuxième maîtresse virtuelle afin de se détacher de sa première maitresse virtuelle, soutenu par une psy, elle aussi virtuelle, qui l’aide à réfléchir au sens de la vie. Comment voulez-vous qu’un romancier puisse lutter contre ça ? C’est plus fort que du Balzac. Mais c’est assez compréhensible. On n’aime jamais mieux que ce qui n’existe pas vraiment.

Grâce à nos poupées sexuelles dopées à l’intelligence artificielle, on transpose juste notre rêve dans une enveloppe physique. Si possible, demain, avec un peu de robotique pour que ça vous accompagne faire les courses et vous aide pour le ménage. Les féministes seront ravies. Nous tiendrons enfin là l’homme déconstruit. Il suffira de l’assembler dans une usine. L’avenir s’annonce radieux. Je suis certain que dans dix ou vingt ans, prendre le thé en public avec nos poupées sexuelles ne sera pas plus inconvenant que d’aller promener son chien. Ce n’est plus le vrai qui sera un moment du faux, mais nos existences entières.

Une amie pour la vie

En 2040, on proposera surement des thérapies de couple pour nous aider dans nos échanges passifs-agressifs avec nos robots. Et puis avec les progrès, ces ultimes frictions préhistoriques disparaitront doucement. On réglera nos amours comme on règle au degré près la température de nos climatiseurs. L’invention de quelqu’un qui ne soit pas décevant serait la révolution la plus importante de l’humanité.

À lire aussi : Prostitution: plongée dans la maison de poupées

Au stade ultime de leur évolution, espérerons que nos nouveaux biens de compagnie étendent leur empire jusqu’à des relations moins romantiques. On s’achètera les amis que l’on n’a jamais eus. Les disparus avant d’avoir existé. Les frères et les sœurs que l’on s’est rêvé enfant, et même plus tard, lorsqu’on était seuls et tristes dans un studio d’étudiant. La poupée sexuelle platonique sera enfin cet ami qui nous sauvera la vie. Nous pourrons auprès d’elles éviter nos semblables. Ces individus biologiques nous feront horreur. On se croisera éventuellement dans les rues, les trains, les cinémas ou les aéroports. Nous serons incertains de notre humanité. Pourquoi vouloir plus ? On sera seuls sans l’être tout à fait. On aura pour compagnie des mannequins plus beaux que nous. Il faudra évidemment leur apprendre la mélancolie. Je pourrais faire semblant de partager mes bières avec Samantha, ma meilleure-pote-sex-friend-robotique pour toute la vie. On écoutera du Lou Reed. Je me vois bien me promener à l’aube, en lui tenant la main.