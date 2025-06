Podcast: Émeutes à Los Angeles et en Irlande du Nord. Iran/États-Unis, l’échec?

Avec Harold Hyman et Jeremy Stubbs.

En Californie, les opérations des agents de « ICE » (Immigration and Customs Enforcement), l’agence de police douanière et de contrôle des frontières des États-Unis, destinées à arrêter et à expulser les immigrés clandestins, suscitent une opposition parfois violente. La police locale fait son travail, mais Donald Trump a envoyé la Garde Nationale et même des US Marines pour l’aider à maintenir l’ordre et à protéger la propriété fédérale. Ces mesures présidentielles sont-elles nécessaires pour contrer une violence débordante ou servent-elles surtout à renforcer l’autorité fédérale et à saper celle du gouverneur de la Californie, le démocrate, Gavin Newsom?

Israël vient de lancer des frappes contre des sites militaires et nucléaires en Iran. Mais auparavant (cet épisode à a été enregistré jeudi après-midi), les négociations entre les États-Unis et l’Iran sur le nucléaire semblaient au point mort. Trump a-t-il de nouveau perdu patience avec le régime des mollahs?

L’été dernier, l’Irlande du Nord, en même temps qu’un certain nombre de villes en Angleterre, a connu des émeutes violentes provoquées par des tensions entre autochtones et immigrés. Cette semaine, dans deux villes à majorité protestante, de nouvelles scènes de violence ont éclaté après une manifestation pacifique provoquée par l’agression sexuelle présumée d’une jeune fille par deux garçons roms de 14 ans. Certes, l’Irlande du Nord n’est pas étrangère à violence, mais des émeutes similaires ont éclaté à Dublin, dans la République irlandaise, en novembre 2023. Pourquoi les Irlandais protestent-ils aussi violemment contre l’immigration?

Grand expert en relations internationales, Harold Hyman analyse ces actualités en expliquant les contextes historiques, politiques et diplomatiques en question.