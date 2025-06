Podcast: A-t-on de droit de défendre Israël? Frères musulmans, mission invisible

Avec Martin Pimentel, Jean-Baptiste Roques et Jeremy Stubbs.

Notre numéro du mois de juin présente un grand dossier sous le titre, « A-t-on le droit de défendre Israël? » avec les contributions de Georges Bensoussan, Noémie Halioua, Vincent Hervouët, Gil Mihaely, Denis Olivennes et Philippe Val. Dans l’état actuel du débat, il est difficile de faire entendre des voix autres que celles qui dénoncent d’emblée l’État juif. Ceux qui critiquent Israël ne font pas de distinction entre les choix politiques de Benyamin Netanyahou, l’opinion publique israélienne et les Juifs en général. Comme l’a dit Elisabeth Lévy, « Israël est devenu l’autre nom du mal ».

Le dimanche 1er juin, dans la ville américaine de Boulder, au Colorado, un petit groupe de manifestants qui cherchaient à attirer l’attention générale sur le sort des otages israéliens à Gaza a subi une agression au lance-flammes et au cocktail Molotov par un Égyptien qui voulait « tuer tous les sionistes ». Le matraquage médiatique contre Israël finit inévitablement par attiser haines et désirs de vengeance.

Frères musulmans, mission invisible: notre nouveau numéro comprend un mini-dossier qui fait suite à la publication du rapport Gouyette-Courtade sur l’entrisme des Frères en France. Chercheurs universitaires et élus locaux subissent la pression des lobbys islamo-gauchistes sur le terrain. L’exemple du Royaume Uni, dont des gouvernements successifs ont tenté de combattre l’influence de l’islamisme non-violent, montre que nos institutions étatiques, hiérarchisées et centralisées, ont du mal à lutter efficacement contre des réseaux décentralisés et agiles, unis plus par une convergence idéologique que par une alliance formelle.