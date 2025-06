Les plumes du paon

Au cœur de l’Autriche urbaine, opulente et aseptisée de 2025, Matthias, bel et blond germain bien peigné et court moustachu, partage avec Sofia, sa jeune compagne, un confortable appartement high tech ultra-connecté.

Sur le site de l’agence « « My Companion » dont il est manifestement l’élément moteur, le garçon peut se targuer d’excellents « retours clientèle ». Profession ? Louer ses services (platoniques) de comédien pour arrondir les angles, sur commande : passer pour l’ami idéalement cultivé au sortir d’un concert ultra-mondain de musique expérimentale, ou pour le fils modèle d’un financier lors d’un dîner de gala que ce dernier préside avec sa femme. Ou encore coacher une épouse tétanisée par son vieux mari, mais désireuse de reprendre le dessus sans trop savoir comment s’y prendre. Matthias endosse ses emplois successifs avec une plasticité remarquable. Jusqu’à ne plus être personne à force de se prendre à son propre jeu : son couple ne résiste pas à cette déréalisation schizophrène…

Premier long métrage de Bernhard Wenger, 32 ans, natif de Salzbourg et établi à Vienne, Peacock (« paon » en français) privilégie le plan fixe et joue assez habilement du hors champ ou de la séquence saugrenue, incrustant une bande-son millimétrée dans un montage découpé au scalpel. Grinçante, décalée, portée par le jeu très construit d’Albrecht Schuch dans le rôle du bellâtre qui fait la roue, la comédie acide vire graduellement au noir.

Si l’intention du film est exagérément transparente – critiquer la tyrannie de l’apparence, l’invasion du virtuel qui lamine le réel… – on savoure l’exercice de style.

Peacock. Film de Bernhard Wenger. Avec Albrecht Schuch, Julian Franz Richter… Autriche, couleur, 2024. Durée : 1h42

En salles le 18 juin 2025.