Oregon: l’Etat Castor est-il au bord de la sécession?

Aux Etats-unis, le projet étonnant d’une nouvelle “République du Pacifique”…

« L’état Castor » est-il au bord de la sécession ?

Une récente enquête publiée par l’institut de sondage YouGov a montré que de nombreux habitants de l’Oregon ne seraient pas opposés à une séparation totale d’avec le reste des États-Unis afin de former, avec d’autres États, une nation indépendante. Cette « République du Pacifique » intégrerait les États de Washington, de Californie, d’Hawaï et de l’Alaska. Sur un panel de 2 750 Américains interrogés, 39 % soutiendraient cette néo-sécession. Cette tendance se répand sur tout le continent depuis l’accession à la Maison-Blanche du démocrate Joe Biden. Ce projet apparemment anachronique rassemble au-delà des clivages politiques. Parmi les sondés favorables à cette partition, on trouve en effet 47 % d’Américains se réclamant du Parti démocrate et 27 % du Parti républicain. Pourtant, d’après la presse locale, cette idée émane essentiellement de « Stop the Steal » (« Arrêtez le vol » [de l’élection]), un mouvement pro-Donald Trump qui a fait le buzz sur Facebook en novembre 2020. Déjouant tous les paramètres de sécurité du célèbre réseau social, il a recueilli presque 400 000 abonnés en 24 heures avant d’être définitivement fermé par Mark Zuckerberg. On peut aussi citer l’influence du roman d’Ernest Callenbach, Écotopia (1975), très prisé des milieux écolos.

Inquiet de cette montée du séparatisme, le think tank Bright Line Watch, qui étudie les menaces pesant sur les institutions démocratiques, estime que cette « fièvre » sécessionniste est « très alarmante » bien que « fondée sur l’émotion du moment ».

