La mort se met au vert

Nouvelle tendance : aux États-Unis, la société Recompose permet de transformer les cadavres en compost humain.

Il y a dans certaine écologie une anthropologie utilitariste poussée à l’extrême, un rationalisme scrupuleux et quasi maléfique qui nous laissent pantois. Ainsi, l’entreprise Recompose, basée à Washington, s’est spécialisée dans le « compostage humain » ; lequel a l’extrême avantage de diminuer l’empreinte carbone du mort, de régler définitivement ce problème empoisonnant de places dans les cimetières et de proposer à la famille un mètre cube de terre riche en nutriments ; soit 36 sacs de bon engrais pour planter arbres ou enrichir bacs à jonquilles.

Le cadavre, dûment déposé dans une cuve et entouré de copeaux de bois, de luzerne et d’herbe à paille va gentiment pourrir pendant trente jours ; au terme desquels il ne ressuscitera pas mais sera soumis à un processus de ventilation, de chauffage et de climatisation, après qu’on lui ait dûment briser les os restants et qu’on ait analysé le contenu de la boîte, en espérant, bien sûr, que le corps n’ait pas disparu…

Si en Suède, le compostage humain est déjà légal, si au Royaume Uni, les enterrements naturels – où un corps est enterré sans cercueil ou avec un cercueil biodégradable – sont permis ; en France ce procédé reste interdit. Elisabeth Lamure, sénatrice LR du Rhône, avait interpellé le gouvernement à ce sujet, mais le ministère de l’Intérieur avait estimé que « son introduction en droit interne soulèverait des questions importantes, tenant notamment à l’absence de statut juridique des particules issues de cette technique ».

Élémentaires, les particules… Un statut juridique pour nos restes ? Et pour le cadavre initial, il n’y a rien ? Rien pour nous soustraire à cette chosification définitive de l’être humain ?

Espérons, du moins, qu’à défaut d’une empreinte carbone par trop élevée, la personne ainsi traitée aura laissé sur la terre des empreintes d’une autre qualité…

