Des morts illustres… et un grand historien

Michel Winock publie Pompes funèbres, galerie de portraits d’une vingtaine de « figures de proue » (Michelet, Zola, Jaurès, Hugo, Renan, Péguy, etc.) – de 1871 à 1914. Occasion d’un hommage au grand historien.

Michel Winock est un homme modeste – et généreux. Il suffit de l’avoir croisé une ou deux fois dans sa vie pour comprendre : son catholicisme social qui ne se paie pas de mots, son goût des autres, sa curiosité intellectuelle insatiable, son optimisme – « en dépit de » – qui contraste avec les passions tristes de l’époque, son Nord qu’il a chevillé à l’âme et au corps. Tout cela a l’air banal lorsque les mots ne résonnent pas. Avec le grand historien, professeur émérite à Sciences-Po Paris, ils résonnent.

Son catholicisme et son goût des idées lui ont recommandé d’écrire sa thèse sur la revue ESPRIT. C’est le premier livre de lui que nous avons lu (il y a plus de 35 ans), il figure toujours dans notre bibliothèque : bon test, la présence, ou non, d’un livre dans la bibliothèque d’un (gros) lecteur, constamment obligé de trier, donc d’éliminer… et d’élire.

Cette thèse figure depuis 1975 (!), et bienheureusement, dans une collection cocréée par Michel Winock et Jacques Julliard, « L’Univers Historique » au Seuil – qui pendant 40 ans s’est illustrée par la qualité de ses publications. Tout étudiant, en Histoire en particulier, des années 1975-20215 s’en souvient – donc beaucoup.

Autres faits d’armes – parmi une pléthore : la création de la collection « Points-Histoire » (toujours au Seuil) – inestimable ; les légendaires, et collectives, « Histoire de la France rurale », « Histoire de la France urbaine », « Histoire de la Vie privée », etc. ; l’invention d’une revue devenue, elle aussi, une référence : la revue L’Histoire.

À lire aussi : Se fondre dans l’histoire

Et le goût, tôt, de la disputatio avec, par exemple, un historien dont il partageait peu les « opinions » ou « a priori », mais que leurs intelligences respectives rendirent complices : Philippe Ariès, venu de l’Action française, catholique, premier éditeur de Michel Foucault chez Plon (après un refus chez Gallimard), recommandé par Pierre Vidal-Naquet et Michèle Perrot à l’EHESS, etc. Passionnant Ariès. Leur livre d’entretiens – Un historien du dimanche (1980) est une merveille, qui figure, elle aussi, toujours dans notre bibliothèque. Déjà en 1980, le souci des autres chez Winock, l’absence d’ornières, la volonté de comprendre – donc le choix de la complexité, de l’élaboration.

Cela pour dire l’importance de ce genre de personnages, rares, qui se distinguent par leur persévérance, leur goût de l’effort, leurs scrupules de pensée et cette conception du travail comme valeur, qui les honore et nous édifie, voire encourage. Des exemples, en somme.

Résultat – quand même : une cinquantaine de livres (!) – consacrés en particulier à l’histoire politique et intellectuelle des XIXème et XXème siècles.

Champs parcourus : le nationalisme, le fascisme, la Commune, la République, la Gauche, la Droite, l’antisémitisme, la « décadence fin de siècle », Boulanger, etc. ; des biographies (Mendès France, Mitterrand, Hugo, Flaubert, Madame de Staël – prix Goncourt de la biographie, etc.), l’histoire des intellectuels (Le Siècle des intellectuels, prix Médicis essai), etc.

Sa probité et sa kolossale érudition lui permettent aujourd’hui de livrer une histoire (partielle) de la IIIème République « par les fins, à travers l’histoire des décès et enterrements de ses figures de proue, de 1871 à 1914 » – une délicate balade, où rien ne pèse, où tout enchante, tant l’écriture de Winock est élégante, cursive, vive (« Le style, c’est l’homme » – illustration, donc).

« Figures de proue » ? Au choix : Rossel, Michelet, George Sand, Thiers, Louise Michel, Zola, Pasteur, Gambetta, Vallès, Renan (merveilleux portrait d’un génie), Péguy, etc.

À lire aussi : Moix, plongeur de combat

Points forts : les angles originaux (nécessaires, à propos de figures souvent revisitées) – et les citations parfaites, pour illustrer le propos.

L’une nous a fait sourire : « Peut-être a-t-il des moments où il est las de son rôle d’insulteur et d’énergumène, où lui-même ne croit plus guère à ses haines, où l’envie le prend d’être équitable ou simplement indifférent, comme tout le monde (…). La démagogie est une galère dont il est le forçat. Il reprend la plume, il insulte, par habitude, il calomnie sans y trouver le moindre plaisir, parce qu’il faut vivre. Horrible métier, bien digne de compassion. » Qui ? Mélenchon ? Non : Henri Rochefort, par Jules Lemaître.

Un autre portrait nous a touché : celui de Jaurès. Il fallait oser « refaire » la mort de Jaurès, etc. Comme pour chacun des portraits, Winock ose car il invente une perspective. Ici, et c’est très beau : la mort de Jaurès, au prisme de l’émotion de Barrès.

Ces deux-là se respectaient, s’estimaient. Barrès est l’un des premiers à se rendre au domicile du socialiste assassiné (il assistera à ses obsèques).

Ses mots à la fille de Jaurès : « J’aimais votre père, j’ai toujours souffert de devoir être séparé de lui… » – « car les défauts n’empêchent rien, un noble homme, ma foi oui, un grand homme. » Voilà, Barrès et Jaurès – et plus généralement, la tonalité de ce beau livre, qui rend hommage à de grands personnages, hommes et femmes, qui exaltent et « donnent envie » – de vivre, de faire, d’être. Merci, cher Michel Winock.

Pompes funèbres – Les morts illustres 1871-1914, de Michel Winock, Perrin, 350 pages .

Et toujours : Bréviaire capricieux de littérature contemporaine pour lecteurs déconcertés, désorientés, désemparés, de François Kasbi, Éditions de Paris-Max Chaleil, 2018 – à propos de 600 écrivains, femmes et hommes, de France ou d’ailleurs.