Apprivoiser la mort

Dans ses romans biographiques érudits, Sophie Chauveau explore la vie des plus grands peintres (Lippi, Botticelli, Picasso, Fragonard ou encore Masaccio …).

Elle a aussi été la première à ouvrir la boite de Pandore du tabou de l’inceste « généalogique », avec La fabrique des pervers, le livre qui, selon Camille Kouchner, l’a incitée à livrer son propre témoignage choc.

J’ai adoré mourir est un singulier pas de côté. John Huston nous invitait en 1974 à une Promenade avec l’amour et la mort, Sophie Chauveau nous propose plus encore : un cheminement souriant, main dans la main avec la camarde, derrière le cortège, de plus en plus fourni, des défunts qui ont occupé une place à part dans sa vie, partageant ses passions et ses engagements féministes et écologistes de la première heure. Marceline Loridan-Ivens, Maurice Clavel, Honoré, Philippe Sollers : elle leur dit son amour, son affection et son admiration.

De leur vivant, ils ont cheminé de conserve, morts ils habitent avec elle chaque jour. Son récit est aussi un chant d’amour à ses filles et aux animaux de sa vie (sans véritable préséance, tant sa dévotion aux unes comme aux autres est inconditionnelle). Sophie Chauveau n’a pas seulement apprivoisé la mort des autres, elle a croisé la sienne à plusieurs reprises et le raconte avec un naturel apaisé et réconfortant. Scène mémorable : la dispersion des cendres de son père dans la mer, précédée pourtant d’un lourd passif, exhale la sérénité joyeuse qui traverse ce texte, baigné par la lumière et les parfums de la Méditerranée. Sophie Chauveau a adoré mourir, la lire peut revigorer les anxieux.

J’ai adoré mourir de Sophie Chauveau, Editions Telemaque 325 pages

