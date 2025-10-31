Le permis, c’est plus pour la vie!

L’UE impose un permis renouvelable tous les 15 ans: les seniors et les ruraux sont sur le qui-vive…

Alors que Bruxelles harmonise, les campagnes s’inquiètent. Le 25 mars 2025, le Conseil de l’Union européenne et le Parlement européen ont trouvé un accord sur la révision de la directive relative aux permis de conduire. À partir de 2026, la validité administrative du précieux sésame sera limitée à quinze ans pour les voitures et motos (ou dix ans lorsqu’il sert aussi de carte d’identité). Les permis poids lourds devront, eux, être renouvelés tous les cinq ans.

Cette réforme s’inscrit dans la stratégie européenne Vision Zero, qui vise à réduire de moitié les morts et blessés graves sur les routes d’ici 2030. Elle prévoit aussi un contrôle médical ou une auto-évaluation au moment du renouvellement, ainsi que l’introduction du permis numérique dans le futur portefeuille d’identité européen à l’horizon 2030.

Présentée comme un progrès administratif et sécuritaire, cette mesure suscite déjà de vives réserves chez les seniors et les habitants des zones rurales — ceux pour qui conduire n’est pas un plaisir, mais une nécessité.

Les seniors redoutent la stigmatisation

La directive laisse aux États membres la liberté de raccourcir la validité du permis pour les conducteurs de plus de 65 ans. Une clause qui, sur le papier, relève du bon sens. Dans les faits, elle alimente la crainte d’une discrimination silencieuse.

Pour beaucoup de seniors, la voiture reste un instrument d’autonomie. Elle permet d’aller chez le médecin, de rendre visite à sa famille, de maintenir une vie sociale. Or, l’idée d’un renouvellement plus fréquent, accompagné de contrôles médicaux, est vécue comme une suspicion institutionnalisée : le conducteur âgé n’est plus présumé capable, mais potentiellement dangereux.

Les visites médicales, même facultatives, sont déjà redoutées : coûts, démarches, peur de perdre le droit de conduire pour une fatigue passagère ou une vue imparfaite. Et dans un contexte de désertification des services publics, chaque nouvelle formalité ressemble à une embûche de plus sur la route de la vieillesse.

En milieu rural, une double peine

Dans les territoires ruraux, la dépendance à la voiture est absolue. On conduit non pour le plaisir, mais pour vivre : pour se rendre au travail, au marché, à l’hôpital. Là où le bus passe deux fois par jour et la gare la plus proche se trouve à trente kilomètres, le volant n’est pas un confort, c’est un droit vital.

Mais ce droit pourrait bien se compliquer. Le renouvellement administratif tous les quinze ans risque de tourner au casse-tête :

– démarches en ligne difficiles, voire impossibles sans connexion ;

– guichets administratifs éloignés ;

– déplacements coûteux pour un simple papier ;

– sentiment d’un contrôle injustifié.

Pensée à Bruxelles comme une modernisation, la mesure sera perçue dans les campagnes comme une contrainte de plus, imposée d’en haut sans prise en compte du réel. L’Europe « connectée » parle digitalisation et sécurité ; la France rurale, elle, entend distance et paperasse.

La lecture conservatrice : liberté, subsidiarité et bon sens

Pour un lecteur de sensibilité conservatrice, cette réforme soulève des questions fondamentales : liberté individuelle, autonomie, subsidiarité et rapport entre sécurité et responsabilité.



1. La liberté individuelle.

Renouveler un permis n’a rien de choquant. Mais faire de ce renouvellement un rituel administratif obligatoire pour tous, sans motif particulier, revient à instaurer une forme de tutelle permanente. La sécurité ne saurait justifier une méfiance généralisée envers les citoyens.



2. Le principe de subsidiarité.

L’Union européenne fixe le cadre, mais les États devront adapter la mise en œuvre. C’est là que se jouera la différence entre un texte technocratique et une réforme supportable. Une Europe respectueuse de la diversité devrait reconnaître que la vie d’un automobiliste du Cantal n’a rien à voir avec celle d’un cadre bruxellois.



3. La voiture, symbole d’émancipation.

Pour les ruraux, la voiture n’est pas un gadget mais un instrument de liberté. Restreindre ou complexifier l’accès au permis revient, pour beaucoup, à restreindre la possibilité même de vivre dignement.

4. L’argument sécuritaire.

La sécurité routière est un objectif légitime. Mais lorsqu’elle devient le paravent de nouvelles contraintes, elle alimente le sentiment d’une société de la suspicion, où l’État protecteur se transforme en tuteur permanent.

5. Le tout-numérique imposé.

Le futur permis digital illustre cette fracture : progrès pour les urbains connectés, angoisse pour les aînés et les ruraux. Dépendance au smartphone, risques de piratage, disparition du document papier : la modernité devient parfois synonyme d’exclusion…

Adapter pour ne pas fracturer

Pour éviter que cette réforme ne se transforme en double peine, plusieurs garde-fous s’imposent selon moi : Pourquoi ne pas maintenir un permis papier aux côtés du format numérique pour ceux qui le désirent ? Ne pourrait-on pas permettre les démarches en mairie ou par guichet itinérant ? Comment garantir des contrôles médicaux proportionnés et non discriminatoires ?

Il faut impérativement adapter les modalités de cette nouvelle mesure selon les réalités locales. Car l’uniformité n’est pas l’unité. Une Europe équilibrée devrait protéger la liberté des individus autant que leur sécurité.

Une réforme symptomatique

L’affaire du permis de conduire révèle la tension grandissante entre technocratie européenne et réalité du terrain. Quand Bruxelles parle sécurité et modernité, nos campagnes entendent bien souvent contrainte et méfiance. Pour les habitants des « territoires oubliés », pour les aînés attachés à leur indépendance, la voiture demeure le dernier espace de liberté concrète. Et chaque réforme qui la rend plus conditionnelle — même sous couvert de progrès — est vécue comme une atteinte à cette liberté. La question n’est donc pas de savoir si le permis doit être renouvelé tous les quinze ans, mais si nous aurons encore le droit de conduire librement.

Car lorsque la route devient un couloir administratif, c’est la société tout entière qui a le sentiment de perdre le sens de la responsabilité et de la liberté.