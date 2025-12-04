Le bon sens sous les radars

Selon la base de données SCDB, avec 400 radars par million d’habitants, la Belgique est le pays le plus équipé. En 2024, ceux-ci ont rapporté 577 millions d’euros d’amendes routières. Cependant, la Belgique affichait toujours 37 morts par million d’habitants sur ses routes en 2024. D’autres pays, tels le Danemark ou la Norvège, affichent de bien meilleurs résultats avec un taux de radars bien plus faible. Mais probablement aussi un taux d’amendes routières plus faible également. Ce qui explique sans doute que la Belgique ait l’intention d’installer plus de 150 nouveaux radars en Wallonie d’ici à la fin 2025. Et il y en aura pour tous les goûts ! Des radars fixes, des radars tronçons et même des radars de feu ! Qui dit mieux ?

C’est le moment qu’a choisi Jean-Marie Dedecker pour poster sur la question. Son nom ne vous dit rien ? C’est normal, car contrairement à d’autres figures pittoresques du royaume, il n’est guère connu au-delà des frontières. C’est regrettable parce qu’il vaut le détour. Armé de bon sens et de franc-parler, c’est un homme politique flamand tonitruant et inclassable. Raison pour laquelle les médias, le monde politique et le troupeau électoral l’ont classé « extrême droite ». Il est vrai qu’il n’est pas d’extrême gauche et semble très peu disposé à ingurgiter la moraline wokiste qu’on nous sert à tous les repas. Parlez-lui plutôt de la bière belge qu’il distribue gratuitement à la cafétéria de la Chambre des représentants depuis qu’elle y a été interdite à la vente.

Ancien entraîneur de judo et auteur en 2010 d’un ouvrage qui a un poil hérissé les écolos, Dedecker est aussi maire. Et voici ce qu’il a tweeté concernant sa ville : « Middelkerke compte 424 km de routes. Il n’y a AUCUN radar fixe ou mobile. Avec 15 accidents, dont 1 grave, pour 100 km de route, c’est pourtant l’une des communes les plus sûres de Flandre en matière de sécurité routière (avec une moyenne de 22 accidents, dont 2 graves) ».

Autrement dit, ici, les autorités ont mieux à faire qu’emmerder les automobilistes, elles ont d’autres idées pour financer les dépenses communales que la répression et les routes y sont sûres. On aimerait que toute la Belgique en prenne de la graine. Et la France ?