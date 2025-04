Fellation au volant, malheur au tournant

Un fait divers aussi absurde que révélateur des dangers du mélange entre amour et conduite automobile a récemment fait les manchettes de la presse suisse. Sur les routes sinueuses du Valais, près de Crans-Montana, station helvétique prisée des amateurs de poudreuse montagnarde, en pleine vitesse, un conducteur a subitement perdu le contrôle de son véhicule.

Lors d’un virage, il a été soudainement pris d’un spasme inattendu qui a mené son bolide dans le décor. La raison ? Une fellation prodiguée par sa passagère française qui, manifestement, ne semble pas avoir bien intégré le chapitre « zone de confort et de sécurité » du Code de la route. L’accident n’a heureusement causé aucun décès, mais les dégâts matériels et le traumatisme psychologique ont suffi à déclencher une procédure judiciaire à l’encontre du couple. Et là, surprise : ce n’est pas le conducteur, mais sa partenaire qui a été considérée comme « responsable de la perte de contrôle ». Condamnée à une amende de 963 euros, accolée d’une peine de deux ans avec sursis pour « violation grave des règles de circulation », ladite passagère devra également s’acquitter d’une amende supplémentaire de 500 francs suisses. Pour les amateurs de calcul rapide : ça fait cher la pipe. Et l’histoire ne s’arrête pas là, puisque son compagnon a également été condamné lors d’un autre jugement.

L’affaire pourrait prêter à sourire, si elle ne soulevait pas des questions plus sérieuses. Car au-delà de l’anecdote croustillante, c’est la distraction au volant qui est pointée du doigt. Téléphones portables, manipulation de GPS, sandwichs mangés à la hâte ou discussions agitées : autant de motifs suffisants pour détourner l’attention et causer des accidents. Et dans le classement de l’ineptie routière, l’activité Fast & Fellatious remporte, disons-le, la palme d’or du danger sexy.