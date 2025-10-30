🎙️ Podcast: Élection à New York – grand retour du progressisme en Amérique?

Avec Gerald Olivier et Jeremy Stubbs.

Mardi 4 novembre auront lieu les élections pour la mairie de New York. Le candidat favori est le Démocrate Zohran Mamdani. Gerald Olivier, grand expert de la vie politique outre-Atlantique et des relations internationales, nous explique qui est ce jeune progressiste qui, pour le moment, semble focaliser tous les espoirs d’un Parti démocrate en désarroi depuis la défaite sans appel infligée à Kamala Harris par Donald Trump il y a un an.

Si le courant véritablement socialiste que représente Mamdani arrive à prendre le pouvoir au sein de son Parti, le résultat risque d’être, non une dérive vers l’extrême-gauche, mais une scission qui coupe en deux cette formation politique fondée en 1828.

Pendant tout ce temps, le grand adversaire du progressisme, Donald Trump, faisait une tournée triomphale en Asie, visitant à tour de rôle la Malaisie, le Japon et la Corée du Sud où il a rencontré brièvement Xi Jinping. Son succès montre combien avaient tort tous ces commentateurs, surtout en France, qui ont répété inlassablement – et qui continuent de le faire – que la politique étrangère du président est résolument isolationniste. Le nombre de pays qui aujourd’hui affichent leur amitié avec les États-Unis ou qui se montrent prêts à conclure un accord commercial avec Trump est la preuve que la vision de ce dernier est America first (l’Amérique d’abord) plutôt que America alone (l’Amérique seule).